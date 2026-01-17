GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir Zabıtasına “Tüketici Kanunu” anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim programında zabıta personeline “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” bilgilendirilmesi yapıldı.

Büyükşehir Zabıtasına 'Tüketici Kanunu” anlatıldı

17 Ocak 2026 Cumartesi 09:36

 KOTO’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” bilgilendirmesine yönelik zabıta personeline yönelik eğitim programı düzenlendi. Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin yanı sıra Kocaeli genelindeki ilçe belediyelerinden gelen zabıta personelleri de katılım sağladı.

 

MEVZUAT VE UYGULAMALAR ELE ALINDI
Eğitim programında; tüketici haklarının korunması, sahada karşılaşılan uygulamalar, mevzuatın doğru ve etkin şekilde uygulanması ile denetim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde ele alındı. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından uygulamaya yönelik örnekler üzerinden bilgilendirme yapıldı.

 

VATANDAŞ ODAKLI DENETİMLER HEDEFLENİYOR
Düzenlenen eğitimle zabıta personelinin mevzuat bilgisinin artırılması, denetimlerin daha bilinçli, etkin ve vatandaş odaklı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurumlar arası iş birliğiyle zabıta teşkilatının hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BASIN ONUR ÖDÜLÜMÜZÜ VALİ İLHAMİ AKTAŞ’TAN ALDIM BASIN ONUR ÖDÜLÜMÜZÜ VALİ İLHAMİ AKTAŞ’TAN...
Ulaşımpark’ın 4 yeni hattı yarın hizmete başlıyor; Kartepe Teleferik’e kesintisiz ulaşım Ulaşımpark’ın 4 yeni hattı yarın hizmete başlıyor;...
Antikkapı’nın lezzeti 2025’te 10 milyon kişiye ulaştı Antikkapı’nın lezzeti 2025’te 10 milyon kişiye...
Başkan Büyükakın, Basın Onur Günü’nü kutladı Başkan Büyükakın, Basın Onur Günü’nü kutladı
Darıca Hayvanat Bahçesi kapandı Darıca Hayvanat Bahçesi kapandı
Kocaeli’de çocuklar yarıyıl tatilinde yaşadı; Yarıyıl tatil eğlencesi Büyükşehir’le yaşanacak Kocaeli’de çocuklar yarıyıl tatilinde yaşadı;...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BASIN ONUR ÖDÜLÜMÜZÜ VALİ İLHAMİ AKTAŞ’TAN...
Cumhuriyet fikrinin temellerinin atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923’te ilk basın...

Haberi Oku