Büyükşehir Zabıtasına “Tüketici Kanunu” anlatıldı

KOTO’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğiyle “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” bilgilendirmesine yönelik zabıta personeline yönelik eğitim programı düzenlendi. Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin yanı sıra Kocaeli genelindeki ilçe belediyelerinden gelen zabıta personelleri de katılım sağladı.

MEVZUAT VE UYGULAMALAR ELE ALINDI

Eğitim programında; tüketici haklarının korunması, sahada karşılaşılan uygulamalar, mevzuatın doğru ve etkin şekilde uygulanması ile denetim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde ele alındı. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından uygulamaya yönelik örnekler üzerinden bilgilendirme yapıldı.

VATANDAŞ ODAKLI DENETİMLER HEDEFLENİYOR

Düzenlenen eğitimle zabıta personelinin mevzuat bilgisinin artırılması, denetimlerin daha bilinçli, etkin ve vatandaş odaklı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurumlar arası iş birliğiyle zabıta teşkilatının hizmet kalitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.