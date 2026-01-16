Büyükşehir, çocukların hayal dünyasını zenginleştiriyor; “Masalın Sesi” tiyatroyu farklı bir boyutla tanıtıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hayata geçirilen “Masalın Sesi: Çocuklar İçin” projesi, ilkokul öğrencilerine tiyatroyu farklı bir boyutuyla tanıtmaya devam ediyor. Çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi hedefleyen proje, bu kez Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde minik izleyicilerle buluştu.

“RADYO TİYATROSU” ÇOCUKLARA MOTİVASYON OLDU

Okul çağındaki çocuklara motivasyon kaynağı olan etkinlik, aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte katılabilecekleri keyifli bir sosyal aktivite imkânı sundu. Bu kapsamda Radyo Tiyatrosu, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde aynı gün içerisinde saat 11.00 ve 13.00’te iki ayrı öğrenci grubuna sahnelendi. Çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen oyun yarıyıl tatili öncesi çocuklara motivasyon oldu.

MEVLANA İDRİS’İN MASALLARIYLA DEĞERLER EĞİTİMİ

Mevlana İdris’in masallarından uyarlanan radyo tiyatrosu; sevgi, paylaşma, merhamet, sabır ve dürüstlük gibi temel değerleri sade ve etkileyici bir anlatımla çocukların dünyasına taşıyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından seslendirilen masallar, özgün müzikleri ve güçlü ses tasarımıyla çocuklara hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim yaşatıyor.

PROJE MAYIS AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, mayıs ayına kadar Kocaeli’nin tüm ilçelerinde uygulanmaya devam edecek. Projenin temel amacı; ilkokul öğrencilerini tiyatronun farklı bir türü olan radyo tiyatrosuyla tanıştırmak, dinleme kültürünü güçlendirmek ve hayal gücünün gelişimine katkı sunmak.

TİYATRO ÇOCUKLARIN AYAĞINA GİDİYOR

Sosyal bir sanat anlayışıyla hayata geçirilen “Masalın Sesi” projesi, tiyatroyu çocukların ayağına götürerek hem eğitimi hem de sanatı destekliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, çocuklara yönelik nitelikli sanat çalışmalarını kent genelinde daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor.