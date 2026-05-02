GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kut’ül Amare şehitleri İzmit’te dualarla anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olarak kayıtlara geçen “Kut’ül Amare Zaferi’nin” 110. yıl dönümünde anlamlı bir program gerçekleştirdi. İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda Namazgâh ve Polis Şehitliği’nde hem hatim okundu hem de kabirlerin temizliği yapıldı.

Kut'ül Amare şehitleri İzmit'te dualarla anıldı

02 Mayıs 2026 Cumartesi 13:34

 HAFIZLIK ÖĞRENCİLERİNDEN DUYARLI DAVRANIŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan 1916 Kut’ül Amare Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızlık Projesi öğrencileri, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde Namazgâh ve Polis Şehitliği’nde bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı anma programı hem manevi atmosferi hem de gençlerin duyarlılığıyla dikkat çekti.

 

HATİM OKUNDU, ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI
Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler tarafından okunan Kur’an-ı Kerim hatmi, başta Kut’ül Amare şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna ithaf edildi. Şehitlikte duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın örneğini sergiledi.

 

ŞEHİTLİKLERDE TEMİZLİK VE DÜZENLEME ÇALIŞMASI
Etkinlik sadece anma programıyla sınırlı kalmadı. Duyarlı öğrenciler, Namazgâh ve Polis Şehitliği’nde temizlik çalışmaları gerçekleştirerek alanların bakım ve düzenine katkı sağladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlik sayesinde öğrenciler hem tarih bilincini güçlendirdi hem de şehitlere vefa duygusunu yerinde yaşayarak pekiştirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE NADİR KİTAP “SAHİHİ BUHARİ İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE NADİR KİTAP “SAHİHİ...
Sanayi Tipi Kayış ve Kaplamalı Kayış Çözümlerinde Öne Çıkan Firma: Baubelt Sanayi Tipi Kayış ve Kaplamalı Kayış Çözümlerinde...
“Türkiye’nin yükselişinde sizlerin alın teri var” “Türkiye’nin yükselişinde sizlerin alın teri...
Büyükakın’dan İsrail’e Sumud tepkisi Büyükakın’dan İsrail’e Sumud tepkisi
Zorlu araziler Zorlu araziler "çalı canavarı" ile temizleniyor
Büyükakın ile Talus, Gebze’de iş insanlarıyla buluştu Büyükakın ile Talus, Gebze’de iş insanlarıyla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İKTAV KÜTÜPHANEMİZDE NADİR KİTAP “SAHİHİ...
Kocaeli bölgedinin ilk araştırma merkezi kütüphanesin de tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde...

Haberi Oku