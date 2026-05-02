Ortaçağ Türk dünyasına yolculuk: Gençlere tarih bilinci aşılandı

Kocaeli’de düzenlenen "Ortaçağ Türk Dünyası’nda Yaşam" konulu söyleşide, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu, İran, Kafkasya ve Doğu Avrupa’ya uzanan geniş coğrafyadaki tarihi varlığı ele alınarak katılımcılara kapsamlı tarih yolculuğu sunuldu.

02 Mayıs 2026 Cumartesi 12:57

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarih ve kültür bilincini aşılamak amacıyla düzenlediği "Milli İrade Sohbetleri" bu hafta da yoğun ilgi gördü. Gençlere tarihsel yolculuğa çıkaran programın 2. oturumu "Kütüphanem Kocaeli" çatısı altında Alev Alatlı Kütüphanesi Söyleşi Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Doç. Dr. Meryem Gürbüz’ün konuşmacı olarak yer aldığı programda, Türklerin Orta Asya’dan başlayarak Anadolu, İran, Kafkasya ve Doğu Avrupa’ya uzanan geniş coğrafyadaki varlığı ele alındı. Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular gibi önemli devletlerin siyasi yapıları ve yönetim anlayışlarını detaylı şekilde aktaran Gürbüz, katılımcılara kapsamlı tarih yolculuğu sundu. 
 
  Programda Ortaçağ Türk dünyasında göçler, devletleşme süreçleri ve Selçukluların yükselişi üzerinden Türk boylarının tarih sahnesindeki hareketliliği ele alınırken, İpek Yolu’nun ekonomik ve kültürel etkileri de katılımcılara aktarıldı. Sosyal yapı, göçebe ve yerleşik yaşam, inanç dönüşümleri ve sözlü kültür gibi başlıklarla zengin perspektif sunan programda gençlerin Türk dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmeleri sağlandı. 
 
  Bir sonraki söyleşi 15 Mayıs’ta 
  Söyleşi, Ortaçağ Türk dünyasının günümüz Türk kimliği, sosyal yaşamı, devlet anlayışı ve kültürel yapısı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Milli İrade Sohbetleri: Buyur Buradan Dinle, Tarih Projesi" kapsamında düzenlediği etkinlikler, vatandaşları alanında uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Serinin bir sonraki söyleşisi 15 Mayıs Cuma günü Alev Alatlı Kütüphanesi’nde Prof. Dr. Mehmet Topal’ın "Osmanlı’da Gündelik Yaşam" konulu konuşmasıyla gerçekleştirilecek. 
