Cezalar Büyükşehir Encümeni tarafından onaylandı; Toplu taşımada kural ihlaline geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında, trafik kurallarını ihlal eden toplu taşıma ve taksi şoförlerine uygulanan idari para cezaları onaylandı. Denetimlerde 172 ihlal tespit edildi, toplam ceza tutarı 507 bin 916 TL oldu.

16 Ocak 2026 Cuma 13:48

 GENEL SEKRETER BARAÇLI BAŞKANLIK YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık encümen toplantısı Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda iki taksi durağı için kiralama ihalesi yapılırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden şoförlere kesilen idari para cezaları karara bağlandı.

 

İKİ TAKSİ DURAĞI İHALEYE ÇIKARILDI
Kartepe Ataşehir Mahallesi İzmit Caddesi Tezcan Sokak’ta, semt pazarı alanında yer alan Ataşehir Kent Taksi Durağındaki 8 araçlık durak yeri 10 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. İhaleye katılan tek istekli 2 milyon 8 bin 150 TL teklif sundu. Başiskele Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Mykon Sitesi No:174 adresinde bulunan Yuvacık Taksi Durağındaki 2 araçlık durak yeri de 10 yıllığına ihaleye çıkarıldı. Bu durak için ihaleye katılan tek istekli 503 bin TL teklif verdi.

 

KURALLARI İHLAL EDENLERE PARA CEZASI
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından rutin olarak gerçekleştirilen denetimlerde; durakta bekleyen yolcuyu almama, tehlikeli araç kullanma, kazalı araçla çalışmaya devam etme, bağlı olduğu durağın kurallarına uymama, kendi durağına uğramama, personel dışı taşımacılık yapma ve yetkisi dışında çalışma gibi ihlaller tespit edildi. Bu kapsamda toplam 172 şoföre 507 bin 916 TL tutarında idari para cezası uygulanması Encümen tarafından onaylandı.

