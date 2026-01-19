banner1230
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karamürsel'de feci kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Batuhan Aysan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karamürsel'de feci kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

19 Ocak 2026 Pazartesi 09:46

 Kaza, Karamürsel ilçesi Camçukur Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Aysan (20) idaresindeki 41 AUT 057 plakalı motosiklet ile O.F. yönetimindeki 41 RT 618 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Aysan ağır yaralanırken, motosiklette yolcu konumunda bulunan O.Y. ise hafif şekilde yaralandı. 
 
  Hastanede yaşam mücadelesini kaybetti 
  Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayati tehlikesi bulunan Batuhan Aysan, ambulansla Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada hafif yaralanan O.Y.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaşam mücadelesi veriyor Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaşam...
Otomobil çaya uçtu: Baba ve oğlu öldü Otomobil çaya uçtu: Baba ve oğlu öldü
6.5 aydır teşhis konulamayan genç kızın ailesi cenazesini aldı 6.5 aydır teşhis konulamayan genç kızın ailesi...
Ters yönden yola giren otomobil bariyerleri biçti: 1 yaralı Ters yönden yola giren otomobil bariyerleri biçti:...
Cezalar Büyükşehir Encümeni tarafından onaylandı; Toplu taşımada kural ihlaline geçit yok Cezalar Büyükşehir Encümeni tarafından onaylandı;...
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Kebapçıya kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın...
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ekmek almak için dışarıya çıkan ve yaya geçidinde otomobilin çarpması...

Haberi Oku