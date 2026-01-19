Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası şampiyonu

FİNAL MAÇINDA GALLİNAT’TAN 16 SAYI
Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyreğin akabinde, son periyotta rakibine sahayı dar eden Çayırova Belediyesi potasında sadece 8 sayı gördüğü karar periyodunun ardından mücadeleden 52-70 galip ayrılmayı başardı ve Federasyon Kupası’nın sahibi oldu. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 16 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Nysier Brooks’un da 15 sayılık performansı galibiyette büyük rol oynadı.
KUPA, KAPTAN HAKAN YAPAR’IN ELİNDE YÜKSELDİ
Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Çayırova Belediyesi teknik heyeti ve oyuncularda, coşku kupanın havaya kalkmasıyla birlikte doruk noktasına ulaştı. Final maçında takımı yalnız bırakmayan ve kupayı oyuncularla birlikte kadıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu güzel zaferi tüm Çayırova’ya armağan ederken, maç sonunda yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;
“ÇAYIROVA’DA BASKETBOL BİR MARKA”
“Biz yaklaşık 4 sene önce basketbol takımımızı kurduk ve üst üste şampiyon olarak birinci lige yükseldik. Bugün de Federasyon Kupamızı kazandık. Hamdolsun ben bütün oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen ve takımımızı destekleyen bütün Çayırovalı kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Basketbol Çayırova’da artık bir marka oldu. Spor şehri Çayırova’mızda artık daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Hayırlı olsun bütün Çayırova’mıza.”