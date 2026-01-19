Çayırova Belediyesi, Federasyon Kupası şampiyonu

Erkekler Federasyon Kupası Final Karşılaşmasında Konya Büyükşehir Belediyesi Basketbol’la karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, sahadan 52-70 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Maç sonunda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar elde edilen başarıdan ötürü çok mutlu oldu.

Erkekler Federasyon Kupası’nın şampiyonu Çayırova Belediyesi oldu. Türkiye Basketbol Ligi’nde zirve takibini sürdüren Çayırova Belediyesi, bugün Erkekler Federasyon Kupası için sahaya çıktı. İstanbul Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Baş antrenör Ender Aslan’ın öncülüğünde Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Erdi Gülaslan, Hakan Yapar ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği 13-16 önde kapattı. İkinci periyotta hücum anlamında Konya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı’nın az da olsa gerisinde kalan Çayırova Belediyesi devreye 32-31 geride girdi.

FİNAL MAÇINDA GALLİNAT’TAN 16 SAYI

Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyreğin akabinde, son periyotta rakibine sahayı dar eden Çayırova Belediyesi potasında sadece 8 sayı gördüğü karar periyodunun ardından mücadeleden 52-70 galip ayrılmayı başardı ve Federasyon Kupası’nın sahibi oldu. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 16 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Nysier Brooks’un da 15 sayılık performansı galibiyette büyük rol oynadı.

KUPA, KAPTAN HAKAN YAPAR’IN ELİNDE YÜKSELDİ

Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Çayırova Belediyesi teknik heyeti ve oyuncularda, coşku kupanın havaya kalkmasıyla birlikte doruk noktasına ulaştı. Final maçında takımı yalnız bırakmayan ve kupayı oyuncularla birlikte kadıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu güzel zaferi tüm Çayırova’ya armağan ederken, maç sonunda yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

“ÇAYIROVA’DA BASKETBOL BİR MARKA”

“Biz yaklaşık 4 sene önce basketbol takımımızı kurduk ve üst üste şampiyon olarak birinci lige yükseldik. Bugün de Federasyon Kupamızı kazandık. Hamdolsun ben bütün oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen ve takımımızı destekleyen bütün Çayırovalı kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Basketbol Çayırova’da artık bir marka oldu. Spor şehri Çayırova’mızda artık daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Hayırlı olsun bütün Çayırova’mıza.”