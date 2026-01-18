Saygınlar, Mevlevi kültürüyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Saygınlar Kulübü, üyelerine yönelik kültürel ve manevi içerikli bir etkinlik düzenledi. Mevlevi Evi’nde gerçekleştirilen programda katılımcılar, Mevlevi kültürüyle buluştu.

MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜNE YAKINDAN TANIKLIK

Saygınlar Kulübü Kültür Sanat Topluluğu kapsamında gerçekleştirilen ziyarette katılımcılara Mevlevilik geleneği, Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin düşünce dünyası ve Mevlevihanelerin tarihsel süreci hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı. Program sayesinde katılımcılar, mekânın tarihi ve manevi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

NEY DİNLETİSİYLE MANEVİ ATMOSFER

Etkinliğin en dikkat çeken bölümünde ise Aşk-ı Niyâz Mûsikî Derneği Başkanı Neyzen Arif Ustacık ile Tambûri Nezih Görkem Çabukçu tarafından ney dinletisi gerçekleştirildi. Dinleti, Mevlevi Evi’nin atmosferinde katılımcılara dingin ve etkileyici anlar yaşattı.

KÜLTÜR VE MANEVİYAT BİR ARADA

Saygınlar Kulübü tarafından düzenlenen bu ziyarette kulüp üyelerinin kültürel mirasla temas kurmaları ve sosyal bir ortamda bir araya gelmeleri amaçlandı. Program, katılımcıların günlük yaşamın dışına çıkarak farklı bir deneyim yaşamalarına olanak sağladı.

