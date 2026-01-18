banner1230
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Saygınlar, Mevlevi kültürüyle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Saygınlar Kulübü, üyelerine yönelik kültürel ve manevi içerikli bir etkinlik düzenledi. Mevlevi Evi’nde gerçekleştirilen programda katılımcılar, Mevlevi kültürüyle buluştu.

Saygınlar, Mevlevi kültürüyle buluştu

18 Ocak 2026 Pazar 15:26

 MEVLEVİLİK KÜLTÜRÜNE YAKINDAN TANIKLIK

Saygınlar Kulübü Kültür Sanat Topluluğu kapsamında gerçekleştirilen ziyarette katılımcılara Mevlevilik geleneği, Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin düşünce dünyası ve Mevlevihanelerin tarihsel süreci hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı. Program sayesinde katılımcılar, mekânın tarihi ve manevi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

 

NEY DİNLETİSİYLE MANEVİ ATMOSFER

Etkinliğin en dikkat çeken bölümünde ise Aşk-ı Niyâz Mûsikî Derneği Başkanı Neyzen Arif Ustacık ile Tambûri Nezih Görkem Çabukçu tarafından ney dinletisi gerçekleştirildi. Dinleti, Mevlevi Evi’nin atmosferinde katılımcılara dingin ve etkileyici anlar yaşattı.

 

KÜLTÜR VE MANEVİYAT BİR ARADA

Saygınlar Kulübü tarafından düzenlenen bu ziyarette kulüp üyelerinin kültürel mirasla temas kurmaları ve sosyal bir ortamda bir araya gelmeleri amaçlandı. Program, katılımcıların günlük yaşamın dışına çıkarak farklı bir deneyim yaşamalarına olanak sağladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şehir Tiyatroları’na İnegöl’de alkış yağmuru Şehir Tiyatroları’na İnegöl’de alkış yağmuru
Büyükşehir Anne Şehir Kadın Korosu’ndan muhteşem konser Büyükşehir Anne Şehir Kadın Korosu’ndan muhteşem...
Büyükşehir, çocukların hayal dünyasını zenginleştiriyor; “Masalın Sesi” tiyatroyu farklı bir boyutla tanıtıyor Büyükşehir, çocukların hayal dünyasını zenginleştiriyor;...
Büyükşehir’den “Ortak Miras Tek Yürek” kültür etkinliği Büyükşehir’den “Ortak Miras Tek Yürek” kültür...
“Üç Jokerli Konken” Gebze’de seyirciyle buluştu “Üç Jokerli Konken” Gebze’de seyirciyle buluştu
Sadık Yalsızuçanlar, Gebze Okur’da Okurlarıyla Buluştu Sadık Yalsızuçanlar, Gebze Okur’da Okurlarıyla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Şehir Tiyatroları’na İnegöl’de alkış...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Festivali’ne...

Haberi Oku