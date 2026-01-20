Moğolistan’dan Finlandiya’ya “Göktürk Kitabeleri”, Devri Alem Yayınları’ndan Kitapyurdu’nda Satışta

Türk tarihinin en önemli yazılı kaynakları arasında yer alan Orhun (Göktürk) Kitabeleri, gazeteci-yazar İsmail Kahraman tarafından hem belgesel hem de kitap formatında kapsamlı biçimde ele alındı. “Moğolistan’dan Finlandiya’ya: Göktürk Kitabeleri” adıyla yayımlanan eser, Göktürk yazıtlarının tarihî serüvenini, ilk bilimsel araştırmaları ve Türk tarihindeki yerini belge niteliğinde ortaya koyuyor.

Belgeselli kitapta, Orhun Yazıtlarını ilk araştıran Finlandiyalı ve Danimarkalı bilim insanlarının çalışmaları, Göktürk Devleti’nin siyasi ve kültürel mirası ile Ötüken diyarının tarihsel önemi ayrıntılarıyla aktarılıyor. Çalışma, yalnızca akademik bir kaynak olmanın ötesinde, görsel ve belgesel destekli anlatımıyla geniş bir okur kitlesine hitap ediyor.

Eserde yer alan anlatımda, Bilge Kağan’ın 1300 yıl önce Orhun Abideleri’nde yer alan nasihatleri, günümüz Türkiye’siyle ilişkilendirilerek tarih-bugün bağlamında güçlü bir perspektif sunuluyor. İsmail Kahraman, çocukluk yıllarından itibaren Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar üzerine okuduklarının, Ötüken ve Orhun hayalini nasıl bir belgesel ve kitap çalışmasına dönüştürdüğünü de okuyucuyla paylaşıyor.

Belgeselli kitapla ilgili bilgilendirici videolara YouTube üzerinden ulaşılabiliyor:

https://www.youtube.com/watch?v=3ZvcfY9rTt0

https://www.youtube.com/watch?v=lRtL88RNq0A

Belgeselli kitap “Moğolistan’dan Finlandiya’ya Göktürk Kitabeleri”, Kitapyurdu satış platformu üzerinden okurlarla buluşuyor:

https://www.kitapyurdu.com/kitap/mogolistandan-finlandiyaya-gokturk-kitabeleri/741582.html

Ayrıca eserle ilgili ayrıntılı bilgi ve araştırma notları şu adreste yer alıyor:

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2023/09/25/orhon-gokturk-kitabelerini-ilk-arastiran-finlandiya-ve-danimarkali-bilim-adamlari/

Gazeteci-yazar İsmail Kahraman’ın “Moğolistan’dan Finlandiya’ya: Göktürk Kitabeleri” adlı belgeselli kitabı, Türk tarihine ilgi duyan araştırmacılar, öğrenciler ve okuyucular için önemli bir başvuru kaynağı olarak dikkat çekiyor. Eserle ilgili paylaşımlar ve okur görüşleri sosyal medya üzerinden de takip ediliyor.

https://www.facebook.com/share/p/1NP1mRxU7w/?mibextid=wwXIfr

Editör: Hüseyin Resul Şimşek