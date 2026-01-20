banner1230
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ İKTAV Vakfı kültür hizmeti olarak hazırlanan ve 13 yıldır TGRT Belgesel’de aralıksız yayınlanan Devri Âlem belgesel programının, 2014 yılında İran’da çekilen “İran’da Türk-İslam Medeniyeti Tarihi” bölümü an itibarıyla TGRT Belgesel TV’de yayınlanıyor.

İran'da Türk-İslam Medeniyeti Tarihi, TGRT Belgesel'de Devri Alem Programıyla Ekranlarda

20 Ocak 2026 Salı 14:02

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Vakfı tarafından kültür hizmeti kapsamında hayata geçirilen Devri Alem belgesel TV programı, dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen çekimleriyle Türk-İslam medeniyetinin tarihî ve kültürel izlerini ekrana taşımaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2014 yılında İran’da çekilen “İran’da Türk-İslam Medeniyeti Tarihi” belgeseli, 20 Ocak 2026 bugün itibarıyla TGRT Belgesel TV ekranlarında yayınlanıyor. Belgesel, İran coğrafyasında Türk-İslam medeniyetinin tarihsel, kültürel ve ilmî birikimini belge niteliğinde ele alıyor.

Devri Alem belgesel programı, 13 yıldır her gün TGRT Belgesel TV’de sabah 08.00, öğlen 13.00 ve gece 03.00 saatlerinde izleyiciyle buluşuyor. Programlar televizyon yayınının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edilebiliyor.

Belgeselin yayınlarına ve tanıtım videolarına sosyal medya üzerinden de ulaşılabiliyor:
https://www.facebook.com/share/v/1D9KBHe9oU/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/v/1CC7aUEgoA/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/v/17VQTrsqht/?mibextid=wwXIfr

Programın tüm bölümleri, Devri Alem YouTube kanalında izlenebiliyor:
https://www.youtube.com/@TVDevriAlem

İKTAV Belgesel Yayıncılık tarafından hazırlanan diğer belgesellere ise şu adresten ulaşılabiliyor:
https://www.youtube.com/c/BELGESELYAYINCILIK/videos

Devri Âlem belgesel programına ait kitaplar ve özellikle İran çalışması, Kitapyurdu üzerinden okurlarla buluşuyor:
https://www.kitapyurdu.com/kitap/horasandan-irana-devrialem/705023.html

Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman’ın tüm kitaplarına ise şu bağlantıdan erişilebiliyor:

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/publisher_products/all&page=1&publisher_id=11692

Ayrıca programla ilgili içerikler, kitaplar ve detaylı bilgilere www.iktav.com ve www.ismailkahraman.net adreslerinden ulaşılabiliyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

