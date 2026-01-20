İran’da Türk-İslam Medeniyeti Tarihi, TGRT Belgesel’de Devri Alem Programıyla Ekranlarda

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ İKTAV Vakfı kültür hizmeti olarak hazırlanan ve 13 yıldır TGRT Belgesel’de aralıksız yayınlanan Devri Âlem belgesel programının, 2014 yılında İran’da çekilen “İran’da Türk-İslam Medeniyeti Tarihi” bölümü an itibarıyla TGRT Belgesel TV’de yayınlanıyor.

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Vakfı tarafından kültür hizmeti kapsamında hayata geçirilen Devri Alem belgesel TV programı, dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirilen çekimleriyle Türk-İslam medeniyetinin tarihî ve kültürel izlerini ekrana taşımaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2014 yılında İran’da çekilen “İran’da Türk-İslam Medeniyeti Tarihi” belgeseli, 20 Ocak 2026 bugün itibarıyla TGRT Belgesel TV ekranlarında yayınlanıyor. Belgesel, İran coğrafyasında Türk-İslam medeniyetinin tarihsel, kültürel ve ilmî birikimini belge niteliğinde ele alıyor.

Devri Alem belgesel programı, 13 yıldır her gün TGRT Belgesel TV’de sabah 08.00, öğlen 13.00 ve gece 03.00 saatlerinde izleyiciyle buluşuyor. Programlar televizyon yayınının yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edilebiliyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek