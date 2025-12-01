GÜNDEM:
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit’ten Eğitime Destek Ziyareti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, okul ziyareti kapsamında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim camiasına destek mesajı verdi.

01 Aralık 2025 Pazartesi 18:19

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz de eşlik etti.


Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, gençlerin başarısının ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin iyi bir eğitim alması için tüm imkânlarımızla yanlarındayız. Sizlerin başarısı, şehrimizin ve ülkemizin başarısı demektir.” dedi.


Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ise öğrencilere yönelik konuşmasında, “Bugün attığınız her adım, yarın kuracağınız hayatın temelini oluşturuyor. Kendinize güvenin, çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Devlet olarak her zaman yanınızdayız.” ifadelerini kullandı.


Ziyaretin devamında öğretmenler odasında eğitimcilerle buluşan Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit, öğretmenlerin taleplerini dinleyerek değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükgöz, “Eğitim camiamızın özverili çalışmaları bizler için çok kıymetli. Çocuklarımızın yetişmesinde gösterdiğiniz fedakârlığın farkındayız ve her zaman destekçiniziz.” dedi.

Kaymakam Özyiğit de öğretmenlere hitaben, “Eğitimde başarı siz değerli öğretmenlerimizin gayretiyle mümkün oluyor. İhtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi önemsiyor, elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

Ziyaret, öğretmenlerin taleplerinin not alınması ve okul yönetimiyle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

