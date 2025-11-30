Kontrolden çıkan cip şarküteriye daldı: Kıl payı kurtuluş kamerada

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan C. idaresindeki 41 TY 058 plakalı SUV tipi araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, cadde üzerinde bulunan bir şarküterinin camını kırarak içeri daldı.

Saniyelerle kurtuldu

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın iş yerine yöneldiği, o sırada içeride kapı önünde bulunan müşterinin adım atmasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Maddi hasar oluştu

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, hem iş yerinde hem de araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA