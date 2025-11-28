Park kavgasında komşusunu falçatayla yaralamıştı, tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs'ta meydana gelen olayda Hüseyin A. ve oğlu Aygün A. ile komşuları Mecnun İ.U. arasında park yeri meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin A, falçatayla komşusu Mecnun İ.U'yu boyun, yüz ve göğüs bölgesinden yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüphelilerden baba Hüseyin A. tutuklandı, oğlu ise serbest bırakıldı

"Mecnun, 'İkinizi de geberteceğim, mermi manyağı yapacağım' diyerek tehdit etti"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin A, "yaralama ve tehdit" suçundan tutuksuz yargılanan oğlu Aygün A. ile müşteki Mecnun İ.U, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Hüseyin A, savunmasında, müşteki ile aralarında park meselesi yüzünden 7 yıldır husumet bulunduğunu ve kendisini tehdit ettiğini söyledi. Olay günü müştekinin kendisine hakaret ederek saldırdığını iddia eden Hüseyin A., savunmasına şöyle devam etti:

"Olay günü saat 20.00 sıralarında her zaman olduğu yere binamın önüne motosikletimi park ettim. Mecnun bana seslenerek, 'Bir daha motoru buraya çekme demedim mi?' dedi ve ölmüş anneme küfür etti. Üstüme yürüdü, yumruk attı. Yere düştüm bayıldım. Ne kadar yattığımı hatırlamıyorum. KOAH hastasıyım. Benim ona bir eylemim olmadı. Gözümü açtığımda elinde parlak bir cisim gördüm. Bileğini burktum, beraber düştük. Boğuşmamız yerde devam etti. Sonrasında ondan kurtuldum ve koştum. Oğlum Aygün'ün sesini duydum. Arkamı döndüğümde Mecnun'un oğlumu dövdüğünü gördüm. Komşusu da oğlumu tutuyordu. Ben bağırınca Mecnun'un komşusu oğlumu bıraktı. Aygün yanıma geldi. Mecnun, 'İkinizi de geberteceğim, mermi manyağı yapacağım' diyerek tehdit etmeye devam ediyordu."

"Bıçak yarası nasıl olduğunu bilmiyorum"

Olayın ardından oğlunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söyleyen Hüseyin A., "Oğlumun Mecnun'a vurduğunu görmedim, ben de bıçakla vurmadım. Bıçak yarası nasıl olduğunu bilmiyorum, boğuşma sırasında olmuş olabilir. O malzemenin falçata olduğunu öğrendim. 37 yıldır balıkçılık yaparım. Motosikletimde bıçak vardı mesleğim dolayısıyla ancak ben onu hiç çıkarmadım. Öyle bir niyetim olsaydı motosikletimden bıçağı çıkarabilirdim. Olay sebebiyle çok üzgünüm ve şikayetçiyim" dedi.

"Biri beni tuttu, Mecnun'da yumruk attı"

Tutuksuz sanık Aygün A. ise babasının darbedildiğini görünce yanına gittiğini, kimseye vurmadığını savundu. Aygün A., "Biri beni tuttu, Mecnun'da yumruk attı, yere düştüm. Ben Mecnun'a hiç vurmadım. Babam iyi mi diyerek yanına koştum sonrasında polise haber verdim, şikayetçiyim" diye konuştu.

"Hüseyin falçatayla boynuma, yüzüme, enseme, göğsümde defaatle vurmaya başladı"

Olay günü anlatan müşteki Mecnun İ.U. ise şunları söyledi:

"Park meselesi sebebiyle aramızda sorun yoktu ancak komşum ile müştekiler arasında sorun vardı. Hüseyin, park ederken benim motosikletime 3 gün önce zarar vermişti. Olay günü ise benim motosikletimi park yerinden çıkarıp kendi motosikletini koydu. Görüntüsünü çektiğimi, şikayet ettiğimi söyledim. 'İstediğin yere şikayet et, istediğim yere motosikletimi koyarım. Emekli adamım seni vurur içerde yatarım' dedi. Oğlu da balkondan bana seslenerek, 'Belanı benden bulma, beni aşağıya getirme' dedi. Hüseyin bana yumruk attı, Aygün de üzerime atladı. Ben Aygün ile boğuşurken, Hüseyin motosikletin bıraktığı alana gitti. Devamında geldi ve elinde kırmızı renkli falçatayla beni bıçakladı. Boynuma, yüzüme, enseme, göğsümde defaatle vurmaya başladı. Plastik kısmıyla bıçak kısmı birbirinden ayrıldı. Bıçak kısmı tekrar eline aldı ve bana tekrar saldırdı. O sebeple eli kesildi. Eşim gelip bana sarıldı ayırdı. Sonra boğuşma bitti, şikayetçiyim."

"Hüseyin, Mecnun'un kafasına hamle yaptı ve kan fışkırdı"

Tanık olarak dinlenen komşu Seyit A. de, "Taraflar arasında husumet var mı bilmiyorum. Olay günü bağrışma sesleri duydum. Hüseyin ve Mecnun tartışıyorlardı. Sonrasında Hüseyin motosikletine gidip elinde bir şey alıp geldi, durduramadım. Oğlu ile Mecnun kavga ediyorlardı. Hüseyin, Mecnun'un kafasına hamle yaptı ve kan fışkırdı. Bu olaylar bir dakika sürdü, sonrasında komşular araya girdi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Hüseyin A'nın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

