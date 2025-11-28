ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti

Kocaeli'nde bir akaryakıt istasyonunda alkollü olduğu iddia edilen G.Ö., ödemeyi yaptıktan sonra tartışmaya başladığı çalışan M.E.S.'yi darbedip benzinlik dışına kadar kovaladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti

28 Kasım 2025 Cuma 09:32

 Olay, Çayırova ilçesinde gece saatlerinde bir benzinlikte meydana geldi. Aracıyla istasyona gelen G.Ö., yakıt aldıktan sonra pompa görevlisi M.E.S.'nin kendisine uzattığı fişle birlikte "Kasadan ödeyebilirsiniz" yönlendirmesi üzerine çalışanı yanına alarak kasaya doğru yürüdü. Ödeme işlemi yapıldıktan hemen sonra alkollü müşteri bu kez M.E.S.'ye dönerek "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek tartışma çıkardı. Bir anda öfkesine kapılan şahıs, personeli darbetmeye başladı. Diğer personelin araya girmesine rağmen saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovalamayı sürdürdü. Korkuya kapılan M.E.S. yola doğru kaçarak uzaklaştı. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Alkollü MüşteriAlkollü Sürücü
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evin odalarını sigara imalathanesine çevirmişler Evin odalarını sigara imalathanesine çevirmişler
Motosikletli iki kişinin ölümüne sebep olan sanık tahliye edildi Motosikletli iki kişinin ölümüne sebep olan sanık...
Çamaşırhanede bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Çamaşırhanede bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler...
"Okula gidiyorum" deyip ortadan kaybolan iki kafadar polisi alarma geçirdi: "Biraz kaçalım dedik" "Okula gidiyorum" deyip ortadan kaybolan iki...
Akrabaya küfür tartışması kanlı bitti Akrabaya küfür tartışması kanlı bitti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Evin odalarını sigara imalathanesine çevirmişler
Kocaeli'de bir daireye baskın yapan ekipler, kaçak sigara imalathanesi ile karşılaştı. Yapılan operasyonda...

Haberi Oku