Çaresizlik Büyükşehir’le umuda dönüşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıcak bir yuvaya hasret kalan vatandaşların ihtiyacını Barınma ve Konaklama Merkezleri ile sağlıyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, Gebze’de gidecek yeri bulunmayan evsiz bir vatandaşa sahip çıktı.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 15:55

 BÜYÜKŞEHİR’DEN EVSİZLERE SICAK YUVA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk çalışmaları arasında yer alan Barınma ve Konaklama Merkezi, evsiz bir vatandaşa daha kapılarını açtı. Başkan Tahir Büyükakın’ın, “Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmayacak” talimatını büyük bir hassasiyetle yerine getiren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, devriye sırasında rastlanılan veya gelen ihbarlar üzerine yerleri tespit edilen evsiz vatandaşları, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ve Gebze’deki sıcak yuvası Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürüyor.

 

GEBZE’DE SOKAKLARDA YAŞIYORDU
Gebze Bölgesi Zabıta Amirliği ekipleri, memleketinden iş aramak için Gebze’ye gelen ve bu süreçte sokakta kaldığını tespit ettiği vatandaşa sahip çıktı. Ekipler tarafından işlemleri yapılan vatandaş, Gebze Mevlana Mahallesi’nde bulunan Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. Evsiz vatandaş, kendisine sağlanan imkânlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

BARINMA EVİ KİMSESİZLERE YUVA OLUYOR
İzmit ve Gebze’de faaliyet gösteren Barınma ve Konaklama Merkezleri yılın 12 ayında kapılarını evsiz vatandaşlara açıyor. Sosyal sorumluluk projesi ile evsiz ve kimsesizlere sıcak bir yuva sağlayan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda vatandaşların 3 öğün yiyecek, giyecek ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, kimsesiz ve gidecek yeri olmayan vatandaşlara rastlanılması halinde 153 Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.

