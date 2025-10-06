ASAYİŞ:
KOCAELİ’DE HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şahıs, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu İzmit’te yakalandı.

06 Ekim 2025 Pazartesi 13:56

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,

İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.
ifadelerine yer verildi.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

