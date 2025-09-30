banner1192
İLÇE HABERLERİ:
Darıca Belediyesi’nin POMEM Kursu Başvuruları Başladı

Darıca Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Sınavına katılmak isteyen adaylar için ücretsiz parkur hazırlık kurslarını düzenlemeye devam ediyor.

30 Eylül 2025 Salı 11:29

 Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren ve gençleri geleceğe daha iyi hazırlamak için çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Sınavına katılmak isteyen adaylar için ücretsiz parkur hazırlık kurslarını düzenlemeye devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hayata geçirilen ‘Sanat ve Sporda Liderler Yetişiyor’ projesi kapsamında düzenlenen kurslara Darıcalı gençler yoğun ilgi gösteriyor. 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi kurslarına kayıt yaptırmak isteyenlerin Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

GENÇLERİN YANINDA OLACAĞIZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde ücretsiz olarak düzenlenen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kursları polis olmak isteyen gençlerin umudu olmaya devam ediyor. Darıcalı gençlerin katılımı ile devam eden kurslarda polis adayı gençler alanında uzman eğitmenler eşliğinde tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, sınav ve mekik egzersizleri ile koordinasyon kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile oluşturulan parkurlarda sınavlara hazırlanıyorlar. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençleri geleceğe hazırlamak için destek olmaya devam edeceklerini belirterek polis olmak isteyen gençleri kurslara davet etti.

(Ömer İLGEÇ)

Anahtar Kelimeler
