Darıca Belediyesi’nin POMEM Kursu Başvuruları Başladı

GENÇLERİN YANINDA OLACAĞIZ
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde ücretsiz olarak düzenlenen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kursları polis olmak isteyen gençlerin umudu olmaya devam ediyor. Darıcalı gençlerin katılımı ile devam eden kurslarda polis adayı gençler alanında uzman eğitmenler eşliğinde tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, sınav ve mekik egzersizleri ile koordinasyon kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile oluşturulan parkurlarda sınavlara hazırlanıyorlar. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençleri geleceğe hazırlamak için destek olmaya devam edeceklerini belirterek polis olmak isteyen gençleri kurslara davet etti.
(Ömer İLGEÇ)