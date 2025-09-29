KOTO’ya ziyaretler devam ediyor

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) kurum ve kuruluş temsilcilerini ağırlamayı sürdürüyor. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaptığı görüşmelerde, kent ekonomisi başta olmak üzere olası işbirliği fırsatları ve kentin gelişimine katkı sunacak görüşler ele alınıyor.

YOĞUN ZİYARETÇİ TRAFİĞİ

Bu kapsamda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer, Ticaret Uzmanı Barış Zeybek, KOÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Prof. Dr. Arif Özkan, Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Mustafa Kemal Yavuzyiğit, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi İl Başkanı Recep Sarıdoğan, İl Başkan Yardımcıları İbrahim Ethem Akboğa, Yavuz Vural, Mustafa Türel, Erkan Küçükemirler, İl Müfettişi Ayhan Altındaş, İl İstişare Kurulu Başkanı Eyüp Çelik, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili ve Yurtdışı Vatandaşlar Başkanı Mehmet Aşıla, Kocaeli İl Başkanı Ahmet Emre Aydın, Yurtdışı Vatandaşlar Başkan Yardımcısı Sinan Saral, İl Başkan Yardımcısı Can Bozalan, İl Yöneticileri Serkan Kaya, Ayhan Dursun ve Tufan Keleş, MHP MYK Üyeleri Ahmet Kürşat Azkur ve Necdet Öztürkcü, MDK Üyesi Hilal Elmas, İl Başkanı Tuncay Batı, İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan ve beraberindeki il-ilçe yöneticileri, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Önder Başkaya, Girişimcilik Kıdemli Uzmanı Seçkin Saygılı, Ziraat Bankası Kocaeli Şube Müdürü Levent Saka, İş Bankası Bölge Müdürü Erçin Toptutan, Ticari Satış Bölge Müdür Yardımcısı Evre Durmaz, İş Yatırım İzmit Şubesi Müdürü Ozan Atilla, Bölüm Yönetmeni Halil Kaba, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Çakıcı ve dernek yönetim kurulu üyeleri Odamızı ziyaret etti.



BAŞKAN BULUT’TAN TEŞEKKÜR

Konuklarına ziyaretleri ve kentimizin gelişimine dair sundukları görüşleri için teşekkür eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, tüm paydaşlarla ortak hareket etmenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Kocaelimizi tüm alanlarda ileriye taşımak için tüm kurum ve kuruluşlarla güçlü işbirlikleri geliştirmeye devam ediyoruz. Odamıza konuk olan kıymetli misafirlerimizle, kentimizin ekonomi başta olmak üzere potansiyelini birlikte büyütmek adına verimli görüşmeler gerçekleştirdik.”



