Kocaeli Basınının Duayen İsmi Eyüp Esen Hayatını Kaybetti

Kocaeli basınının saygın isimlerinden, İzmit’in en eski fotoğraf stüdyolarından Foto Esen’in kurucusu Eyüp Esen’in vefatı kentte büyük üzüntü yarattı. 92 yaşında hayatını kaybeden Esen, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

1960’lı yıllarda Milliyet ve Günaydın gazetelerinde muhabirlik yapan Eyüp Esen, hem ulusal hem de yerel basında ortaya koyduğu çalışmalarla gazeteciliğe önemli katkılar sundu. Kocaeli’de yerel basının gelişim sürecinde aktif rol oynayan Esen, fotoğrafçılık alanındaki ustalığı ve mesleğe olan bağlılığıyla tanınmıştı.

Gazeteci Eyyüp Esen Kimdir?

1934 Erzincan doğumlu Eyyüp Esen, kökleri Dersim’e uzanan; çocukluk yıllarında ailesiyle İstanbul’a göç eden, genç yaşta çalışma hayatına atılıp fotoğrafçılıkla tanışarak hem sanat hem gazetecilik alanında iz bırakan usta bir kalem ve kare ustasıdır.

Sultanahmet Sanat Enstitüsü’ndeki eğitimi maddi sebeplerle yarım kalan Esen, 14 yaşında Feshane’de çırak olarak iş hayatına başladı. İzmir’de fotoğrafçı olan dayısının yanında mesleğe duyduğu ilgi profesyonelliğe dönüştü ve fotoğrafçılığı ek iş olarak yapmaya başladı. Askerlik döneminde İzmit’e düşmesi hayatının yönünü belirledi; burada hem fotoğrafçılığı sürdürdü hem de terhis sonrası İzmit’te kalma kararı aldı.

Foto Fahri Seyrek ve Foto Cem’de çalıştıktan sonra kendi iş yerini Foto ESEN adıyla İzmit Lisesi yanında açtı; aynı dönemde hayat arkadaşı Ümran Esen’le evlendi ve üç çocuk sahibi oldu.

Siyasi hayatında Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl kurucuları arasında yer aldı; daha sonra CHP’ye geçerek bir dönem Kocaeli İl Sekreterliği, ardından bir yıl boyunca vekaleten İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Gazetecilikte 1964’te Milliyet muhabirliğiyle başlayan kariyeri, kısa sürede Türkiye’nin en çok haber yapan üç muhabirinden biri olmasını sağladı; bu başarı onu 1969’da Günaydın gazetesine taşıdı. Uluslararası ve ulusal birçok başarıya imza attı:

1970 Brüksel “Hümanizm” fotoğraf yarışması – Sergilenebilirlik Sertifikası

1975 Başbakanlık Basın Yayın Habercilik Yarışması – Türkiye İkinciliği

Kocaeli basınının yapı taşlarından biri olan Esen; Kırmızı Kocaeli ve Kocaeli Barış gazetelerinin kurucuları arasında yer aldı, Yenigün Gazetesini çıkardı ve 2007’de transfer olduğu Çağdaş Kocaeli Gazetesi’nde köşe yazarlığını kariyerinin sonuna kadar sürdürdü. Yarım asrı aşan gazetecilik hayatında hiç tekzip almamış, hakkında açılan davayı da mahkeme ve Yargıtay nezdinde kazanarak mesleki duruşunu tescillemiştir.

47 yıl işlettiği Foto ESEN’i 2009’da kapatan usta gazeteci, mesleğe bıraktığı iz ve kent basınına kattığı değerle Kocaeli’nin yaşayan hafızalarından biri olmuştur.

Yıllar boyunca Kocaeli’nin siyasetinden sporuna, tarihinden sosyal yaşamına kadar birçok önemli anı objektifiyle kayıt altına alan Eyüp Esen, kentin görsel hafızasına değer katan nadir isimler arasında gösteriliyordu. Kurduğu Foto Esen stüdyosu, İzmit’te uzun yıllar boyunca hem gazetecilere hem de fotoğrafçılık mesleğine hizmet verdi.





Merhum Eyüp Esen’in cenaze programına ilişkin bilgilerin aile tarafından daha sonra paylaşılması bekleniyor. Kocaeli basını, duayen bir ismi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek