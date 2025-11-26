Öğretmenlere müzik ziyafetiyle 24 Kasım teşekkürü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Gebze ve İzmit’te düzenlediği konserler renkli görüntülere sahne oldu. Gebzeli öğretmenler türkülerle günlerini kutlarken, Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki Tuğçe Kandemir konserinde ise adeta yer yerinden oynadı. Öğretmenler halay çekerek unutulmaz bir 24 Kasım akşamı yaşadı.

ÖĞRETMENLERE 24 KASIM ARMAĞANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerini iki ayrı konserle taçlandırdı. Gebze’de Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu’nun türkülerini dinleyen öğretmenler, İzmit’te ise Tuğçe Kandemir’in şarkılarıyla eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı konserlere öğretmenlerin neşesi damga vurdu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Tuğçe Kandemir konserinde ise adeta yer yerinden oynadı. Öğretmenler günlerini eğlenerek, halaylar çekerek kutladı.

KOCAELİ KONGRE MERKEZİ’NDE KANDEMİR RÜZGÂRI ESTİ



24 Kasım Öğretmenler Günü’nün akşamında İzmit’te Tuğçe Kandemir konseri gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki konserde öğretmenler unutulmaz bir akşam yaşadı. Tuğçe Kandemir konserini çok sayıda öğretmenle birlikte Başkan Vekili Berna Abiş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, ilçe eğitim şube müdürleri ile aynı zamanda bir eğitimci olan gazeteci-yazar Galip Ataman izledi.

ALKIŞLAR ARASINDA SAHNEYE GELDİ



Alkışlar arasında sahneye gelen Tuğçe Kandemir konserine, “Aradan Çok Yıllar” geçti adlı çok sevilen şarkısı ile başladı. Beste ve yorumculuğunun yanı sıra bir edebiyat öğretmeni olan Tuğçe Kandemir, meslektaşlarına yönelik kutlama konuşması yaptı. “Bu akşam bir meslektaşınız olarak aranızdayım” diyen Kandemir, “Bütün zümrelerimi, öğrencilerine doğru yolu gösteren tüm meslektaşlarımı kutluyorum. Siz olmayınca olmuyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu meslekten vazgeçilmez” dedi.

KANDEMİR’DEN, ÖĞRETMEN BAŞKANA TEŞEKKÜR VE KUTLAMA



Kandemir, Başkan Büyükakan’ın akademisyen kimliğine de dikkat çekerek, “Bu özel ve anlamlı gecede beni siz meslektaşlarımla buluşturduğu için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim. Aynı zamanda bir akademisyen olan Başkanımızın öğretmenler gününü kutlarım” şeklinde konuştu.

ABİŞ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Konser arasında sahneye gelen Başkan Vekili Berna Abiş de sanatçıya çiçek vererek teşekkür etti. Günün konukları olan öğretmenlere hitap eden Berna Abiş, “Sevgili öğretmenlerimiz, kendisi de bir akademisyen olan Başkanımızın sizlere selam ve sevgilerini getirdim. Ülkemizin en kutsal mesleğini yapan tüm öğretmenlerimizi kutluyorum hoş geldiniz” dedi.



HALAYLAR VE TÜRKÜLERLE COŞKULU KUTLAMA

Konuşmaların ardından sanatçı en sevilen şarkılarını meslektaşları için seslendirdi. Konser repertuarında hareketli türkülere de yer veren Kandemir muhteşem sahne performansı ve sempatik tavırlarıyla göz doldurdu. Kandemir’in seslendirdiği türkülere kayıtsız kalmayan meslektaşları ise hep birlikte halaylar çekerek sanatçıya eşlik etti. Coşku dolu konserde Kandemir’in davul performansı da konsere renk kattı.

VOLKAN KONAK VE AYBİKE ÖĞRETMENİ UNUTMADI



Sanatçı konserinde kısa bir süre önce vefat eden Volkan Konak ve şehit düşen Aybike öğretmeni unutmadı. “Uyan Ali’m” türküsünü Konak ve Aybike Öğretmen için seslendiren sanatçıya salondaki meslektaşları eşlik etti.

GEBZELİ ÖĞRETMENLER TÜRKÜLERLE GÜNLERİNİ KUTLADI

Büyükşehir Belediyesi Gebze’deki öğretmenler için de muhteşem bir konser düzenledi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki konsere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ile Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir katıldı.

BAŞKAN VEKİLİ SOBA’DAN ANLAMLI KONUŞMA



Konser öncesinde bir konuşma yapan Başkan Vekili Hasan Soba, sözlerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başladı. Öğretmenlerin gelecek nesillerin yetişmesindeki önemine dikkat çeken Başkan Vekil Soba, “Bizim dinimizin ilk emri biliyorsunuz ki, ‘oku’. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen ümmetin çocuklarıyız. Geleceğimizi, evlatlarımızı size emanet ediyoruz. Sizler geleceğimizin mimarlarısınız. Emekleriniz ve evlatlarımıza olan sevginiz için her birinize şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLER HALAYLARLA TÜRKÜLERE EŞLİK ETTİ



Konuşmanın ardından sahneye sevilen sanatçılar Uğur Önür ve Umut Sülünoğu geldi. Sanatçılar, en güzel türkülerini Gebzeli öğretmenler için seslendirdi. Orta Anadolu ve Ege’nin gönüllere taht kuran eserlerini okuyan ikili; Neşat Ertaş türkülerindeki performanslarıyla göz doldurdu. Konser renkli anlara sahne oldu. Hareketli türkülerde sahne önüne gelen öğretmenler halay çekti. Sahne önüne gelemeyen öğretmenler ise oturdukları yerden oyunlarıyla türkülere eşlik etti. Konserin sonunda Başkan Vekili Hasan Soba ve ilçe milli eğitim müdürleri sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL KATI’I ATÖLYESİ

Büyükşehir Belediyesi konserlerin yanı sıra Sanat ve İhtisas Merkezi’nde öğretmenlere özel olarak Katı’ atölyesi düzenledi. “Kağıtla Çiçek Açalım” adını taşıyan Kat-ı atölyesinde öğretmenler, ince kağıt oymacılığı anlamına gelen bu önemli sanatı tanıma fırsatı buldu. Öğretmenler daha sonra Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinin gözetiminde uygulama gerçekleştirdi.