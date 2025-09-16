EKONOMİ:
KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklamada bulundu

16 Eylül 2025 Salı 20:14

 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ağustos ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, ağustosta bütçede verilen fazladan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, “Ağustos ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 2.8 milyar TL, bütçe giderleri 1 trilyon 1.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe ağustos ayında 96.7 milyar TL fazla verdi. Ocak-ağustos bütçe açığı ise 907.63 milyar TL oldu” dedi.

 

ALT KALEMLER

Zeytinoğlu açıklamasında,  “Ağustos ayında bütçe gelirlerdeki artış yüzde 86.5 olurken, giderlerdeki artış oranı yüzde 45.2 olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 244.3, dahilde alınan KDV’de yüzde 64.1, ÖTV’de yüzde 47.8’lik artışlar olduğunu görüyoruz. Ağustos ayında bütçenin fazla vermesinde kurumlar vergisi ödemelerinin etkisini görüyoruz. Kurumlar vergisinde aylık artış yüzde 1.333,3. Bu artışın, enflasyon muhasebesi düzeltmesi için gelir vergisi ve kurumlar vergisi geçici ödeme döneminde 2024 yılında yapılan uzatmadan kaynaklandığını biliyoruz. Eylül ayında bunun tersi bir durumla karşılaşılabileceğini söyleyebiliriz.” dedi. Giderler tarafında ise personel giderlerinde yüzde 31.9, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 49.9 ve cari transferlerde yüzde 48.8’lik artışlar olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

