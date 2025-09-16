ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

560 tepsi sigara filtresi ele geçirildi

Kocaeli'de yapılan operasyonda 560 tepsi sigara filtresi ve uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

560 tepsi sigara filtresi ele geçirildi

16 Eylül 2025 Salı 09:43

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün TEM Otoyolu İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 560 tepsi sigara filtresi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 
 
  Uyuşturucu operasyonu 
  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada 87 gram sentetik kannabinoid, 42 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli Ö.V.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi: 1 yaralı Otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi:...
Kamyoneti yanmaktan kurtardılar Kamyoneti yanmaktan kurtardılar
Kocaeli'de hurdalıkta korkutan yangın Kocaeli'de hurdalıkta korkutan yangın
Çocuklarını okula götüren babaya tokat attı Çocuklarını okula götüren babaya tokat attı
Torbacılara suç üstü: 9 kişi tutuklandı Torbacılara suç üstü: 9 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi:...
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrilirken, sürücü yaralandı. Minibüsün...

Haberi Oku