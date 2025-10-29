banner1195
KÜLTÜR VE SANAT:
"Amerika'da İslam Medeniyeti" Okuyucuyla Buluştu!

İsmail Kahraman'ın yeni eseri "Amerika'da İslam Medeniyeti", yayımlandığı Devri Alem Yayınları aracılığıyla okurların beğenisine sunuldu.

29 Ekim 2025 Çarşamba 11:02

İsmail Kahraman'ın yeni eseri "Amerika'da İslam Medeniyeti", yayımlandığı Devri Alem Yayınları aracılığıyla okurların beğenisine sunuldu. Kitap, Kristof Kolomb'dan asırlar önce Endülüslü Müslümanların Amerika kıtasını keşfettiği yönündeki tarihî gerçeği belgeleriyle ortaya koyarak, ABD'deki İslam medeniyetinin izini sürüyor.

Unutulan Tarihe Işık Tutuyor

Eserde, İslam medeniyetinin Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki önemi vurgulanıyor. Kitap, ABD'de görmezden gelinen veya yeterince araştırılmayan bu konuyu, yazarın büyük bir gayretle yaptığı araştırmalar sonucu belgesel tadında sunuyor.

"Bugün görmezden gelinse de Amerika'yı, Endülüslü Müslümanların Kristof Kolomb'dan asırlar önce keşfettiği tarihî bir gerçektir." notuyla dikkat çeken yapıt, okuyucuyu Amerika kıtasının bilinmeyen İslami kökenlerine doğru sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Yazar Hakkında

1960 doğumlu olan İsmail Kahraman, 1976'dan beri gazetecilik yapmakta ve uluslararası alanda birçok belgesel çalışmasıyla tanınmaktadır. "Türkistan Coğrafyasının Manevi Başkenti Özbekistan" ve "Kafkas Cephesi Harşit Zaferi" gibi eserleriyle bilinen Kahraman, yeni kitabı "Amerika'da İslam Medeniyeti" ile tarihin derinliklerindeki önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

155 sayfalık bu önemli araştırma raflardaki yerini aldı. Tarihe, coğrafyaya ve medeniyetler arası ilişkilere ilgi duyan herkes için başucu kaynağı olmaya aday!

Kitabı incelemek ve satın almak için: https://www.kitapyurdu.com/kitap/amerikada-islam-medeniyeti/735031.html&publisher_id=11692

