Kocaeli Büyükşehir, Türkiye’ye örnek oldu; Sivil Toplum Merkezi, 2025’te 92 bin kişiyi ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 2025 yılı boyunca sivil toplumla güçlü bir iş birliği ağı kurarak kentin sosyal hayatına değer kattı. Yıl boyunca düzenlenen etkinlikler, açılan merkezler ve gönüllülük projeleriyle Kocaeli, Sivil toplumla iş birliğinde fark yaratan belediyecilik anlayışının en güçlü örneklerinden birini sergiledi.

92 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

2025 yılı boyunca birbirinden kıymetli programlar ve etkinlikler düzenleyen Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kocaeli’ye dopdolu bir yıl yaşattı. İzmit ve Gebze Sivil Toplum Merkezleri, 2025 yılı boyunca toplam 92 bin 332 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda İzmit Sivil Toplum Merkezi’nde 69 bin 086, Gebze Sivil Toplum Merkezi’nde ise 23 bin 246 kişi ağırlandı. Merkezlerde gerçekleştirilen toplantılar, eğitimler ve etkinliklerle sivil toplum kuruluşlarına aktif kullanım alanları sunuldu.

STK’LARLA 246 ORTAK FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kültürel, sosyal ve tematik olmak üzere 246 farklı programa imza attı. Genel Kurullardan konserlere, anma programlarından iftarlara kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen etkinlikler, kentin toplumsal hafızasını güçlendirdi. Bu kapsamda STK’larla birlikte etkinlikler düzenleyen Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü’nün 2025 yılında MÜSİAD ile gerçekleştirdikleri ilk programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katılım sağladı. Ardından “Geleneksel Kaz Bayramı Şenliği”, “Milli Kimlik Direniş Günü”, “6 Şubat Asrın Felaketi Anma Programı”, “Nevruz” ve “Hıdırellez Şenlikleri” gibi programlara imza atıldı. Ayrıca Hemşehri Cup Futbol Turnuvası ile Spor Kenti Kocaeli’yi STK’larla birleştirildi. Büyükşehir, resmi delegasyon olarak katılım sağladığı “Marş Mira Yürüyüşü” ile Bosnalı soydaşların yanında olurken, üç gün boyunca yürüyüşe katılanların yemek ihtiyacı karşılandı. Ayrıca yıl boyunca düzenlenen 246 programların en önemlilerinden biri de kentteki katılımcı ve işbirliğine dayalı bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan “Kocaeli Sivil Toplum Şurası” oldu.

RAMAZAN’DA PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA

Yıl boyunca dini ve resmi bayramlarda ve özel günlerde de çalışma yapan Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalarıyla sosyal dayanışmayı en üst seviyeye çıkardı. Kocaeli’nin 12 ilçesinde ilgili STK’lar ile düzenlenen ‘İftar Edelim’ programlarında 38 hanede toplam 137 vatandaşla aynı sofrada buluşuldu. Kentteki ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteğinin yanı sıra erzak koliler dağıtıldı. Ayrıca Balkan ülkelerinde düzenlenen iftarlarla da Bulgaristan ve Yunanistan’da yaşayan soydaşlarla gönül köprüleri kuruldu.

KOCAELİ GÖNÜLLÜLERİ KALPLERE DOKUNDU

Kocaeli Gönüllüsü platformu aracılığıyla yıl boyunca çok sayıda sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Çevre temizliği, çocuk etkinlikleri, engelli bireylere yönelik organizasyonlar ve sosyal dayanışma faaliyetlerinde yüzlerce gönüllü aktif rol aldı. Gerçekleştirilen projelerle binlerce vatandaşa doğrudan temas edildi. Ayrıca bu programlarda ülkemizde çıkan orman yangınlarına farkındalık oluşturulurken, Filistin İçin “Sumud Mitingi” düzenlenerek dünyaya örnek projelere de destek verildi.

“SİVİL DÜNYA KOCAELİ”

“Sivil Dünya Kocaeli” platformu aracılığıyla dijital ortamda sivil toplumun görünürlüğü artırılırken, kent genelinde yürütülen faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaşması sağlandı. Dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlardan iletilen toplam 710 dilekçeye dönüş yapıldı. Onaylanan talepler doğrultusunda Sivil Toplum Şube Müdürlüğü, ilgili daire ve müdürlüklerle koordinasyon sağlayarak vatandaşların taleplerinin karşılanmasına katkı sundu.

STK’LARDAN YÜKSEK MEMNUNİYET

Sivil Toplum Merkezleri’nde ve Sivil Dünya Kocaeli Web sitesi üzerinden yapılan memnuniyet anketleri sonucunda hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı yüzde 91 olarak tespit edildi. Bu oran, Büyükşehir Belediyesi’nin STK’lara sunduğu desteklerin sahada karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 2026 yılında da aynı özveriyle çalışmak için hazırlıklarına başladı.





(Erkan ERENLER)