Tır kazası TEM'i kilitledi

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tır, orta bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kazada Otoyolun her iki istikameti de bir süre trafiğe kapatıldı.

Tır kazası TEM'i kilitledi

04 Kasım 2025 Salı 11:04

 Kaza, saat 08.30 sıralarında Körfez TEM Otoyolu Hereke Kışladüzü sapağı mevkisinde meydana geldi.  İstanbul istikametine seyir halinde olan T.Ü. idaresindeki 19 TU 450 plakalı şeker yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak orta refüjdeki demir bariyerleri yıktı ve Ankara yönüne geçti. Bu sırada Ankara istikametinde ilerleyen iki otomobil ile bir otobüs, tırla çarpışmamak için manevra yaparken hasar gördü. 
 Kaza sebebiyle TEM otoyolunun her iki yönü de uzun süre trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu önce İstanbul istikameti kısmen açıldı. Saat 10.30 sıralarında tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından Ankara yönü de kontrollü şekilde trafiğe açıldı. 
 Kazanın ardından yol kenarında bekleyen sürücüler ve yolcular, kurtarma çalışmalarını adeta film izler gibi izledi. Şans eseri yaralanan olmadı. Fren sistemi kilitlenen tır, getirilen taş ile milinin kesilmesi sonucu tekrar yürür hale getirildi. 
 Kaza sebebiyle oluşan araç kuyruğu her iki yönde kilometrelerce uzadı. 


İHA
