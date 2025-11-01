BİLİR AİLESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze’de çöken bina faciasında hayatını kaybeden Bilir ailesinin cenaze törenine Vali İlhami Aktaş ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş da katılarak acılı aileye taziye dileklerini iletti.

Gebze’de meydana gelen bina çökmesi sonucu yaşamını yitiren Levent Bilir, Emine Bilir, Hayrunisa Bilir ve Muhammed Emir Bilir için cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip Çoban Mustafa Paşa Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Bilir ailesi dualarla Gebze Merkez Mezarlığına defnedildi.

Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Kocaeli AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Vali İlhami Aktaş ve İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Aktaş, Bilir ailesinin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı.

Akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde, vefat eden Bilir ailesi için Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, aile yakınları ve vatandaşlar dualarla Bilir ailesini andı.

Cenaze merasimi ve Mevlid programı, okunan dualarla sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek