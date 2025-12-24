GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ne modern görünüm; Büyükşehir, konforlu ulaşım için işbaşında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’nin önemli ulaşım akslarından biri olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde yol yenileme çalışması yapıyor. Pek çok çalışmanın eş zamanlı yürütüldüğü cadde, Başiskele ilçesinin prestij caddelerinden biri oldu.

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne modern görünüm; Büyükşehir, konforlu ulaşım için işbaşında

24 Aralık 2025 Çarşamba 14:40

 GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM AĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ni yeniliyor. 5 bin 500 ton aşınma tabakası asfalt serim işlemi yapan ekipler, caddenin kalan 1 kilometrelik kısmında altyapı yenileme çalışması gerçekleştirirken, 800 metrelik bölümde ise yolu genişletiyor. 200 metrelik kısımda ise yol ve kaldırımları yenileyecek olan Büyükşehir, bu imalatları da en yakın zamanda tamamlayacak.

 

TAŞ DUVAR İMALATLARI YAPILACAK

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında orta refüj, dekoratif aydınlatmalar, yaya kaldırımları ve elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ayrıca caddede taş duvar imalatları da yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda üstyapısı yenilenen cadde, özellikle hafta sonları Yuvacık Barajı’na ulaşımda yoğun kullanılan güzergâhların başında geliyor.

 

SON KAT ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAM

Toplam uzunluğu 3 bin 200 metre olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin 2 bin 500 metrelik bölümünde binder asfalt serimi ve yaya kaldırımları tamamlanarak hizmete açılmıştı. Bu bölümde son kat asfalt çalışmaları da tamamlandı.

 

KAPSAMLI BİR YENİLEME SÜRECİ

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde Kanlı Dere üzerinde dere ıslah çalışmaları tamamlanarak bir menfez inşa edildi. Caddede iki kavşak düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarıyla baştan sona kapsamlı bir yenileme süreci yürütüldü. Modern ve yüksek standartlara sahip yeni bir ulaşım aksına kavuşan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Başiskele İlçesinin prestij caddelerinden biri oldu.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz, Barış Mahallesi’nde Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi Başkan Büyükgöz, Barış Mahallesi’nde Huzurevi...
Başkan Ömeroğlu’ndan Regaib Kandili Mesajı Başkan Ömeroğlu’ndan Regaib Kandili Mesajı
10 yılda Yuvacık Barajı’nın 3 katı kadar su tasarrufu sağlandı; “Geri Kazanım Suyu” ile önemli başarı 10 yılda Yuvacık Barajı’nın 3 katı kadar su...
Büyükakın: “Regaip Kandili yeni bir uyanışa vesile olsun” Büyükakın: “Regaip Kandili yeni bir uyanışa...
Büyükşehir’den “Afetlere Dirençli Toplum Şûrası ve Çalıştayı” Afetlere karşı güçlü bir Kocaeli Büyükşehir’den “Afetlere Dirençli Toplum Şûrası...
5 tramvayın ilki raylara indi; Raylı sistem güçleniyor, ulaşım çağ atlıyor 5 tramvayın ilki raylara indi; Raylı sistem güçleniyor,...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükgöz, Barış Mahallesi’nde...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Barış Mahallesi’nde bulunan huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla...

Haberi Oku