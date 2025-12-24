GENEL:
Başkan Ömeroğlu’ndan Regaib Kandili Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, mübarek Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

24 Aralık 2025 Çarşamba 14:40

 İslam âlemi olarak mübarek üç aylar ve Regaib Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz diyen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu,” Mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri, fırsata çevirmeli, onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız.
 
Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir.
 
Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım.
 
Bu mübarek günde başta ülkemiz olmak üzere, mazlum coğrafyada ve tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimin ve müslüman aleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.


(Erkan ERENLER)
