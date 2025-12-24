Başkan Ömeroğlu’ndan Regaib Kandili Mesajı

İslam âlemi olarak mübarek üç aylar ve Regaib Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz diyen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu,” Mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri, fırsata çevirmeli, onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız.

Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir.

Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım.