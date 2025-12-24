GENEL:
Başkan Büyükgöz, Barış Mahallesi’nde Huzurevi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Barış Mahallesi’nde bulunan huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükgöz, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, onların talep ve önerilerini dinledi.

24 Aralık 2025 Çarşamba 14:49

 Ziyaret kapsamında huzurevi sakinleriyle çeşitli zeka ve masa oyunları oynayan Başkan Büyükgöz, özellikle Jenga gibi dikkat ve el becerisi gerektiren oyunlarda yaşlılara eşlik etti. Neşeli anların yaşandığı etkinlikte, kuşaklar arası iletişimin ve birlikte vakit geçirmenin önemine dikkat çekildi.

Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, yaşlıların sosyal hayata aktif katılımının hem fiziksel hem de zihinsel açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti. Belediye olarak her yaştan vatandaşın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükgöz, huzurevlerinde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri ise Başkan Büyükgöz’e teşekkür ederek, bu tür buluşmaların kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.


