KO-MEK, kariyere ve eğitime destek veriyor; Yabancı dil KO-MEK’le öğreniliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), yabancı dil öğrenmek isteyen bireylere hem mesleki hem de akademik fırsatlar sunmaya devam ediyor. Buna göre KO-MEK, bünyesinde açtığı Almanca, Arapça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Japonca ve Rusça gibi dil kurslarında kursiyerlere dil bilgisi, konuşma ve yazma becerileri kazandırarak onları hem iş hem de akademik hayata hazırlıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM DESTEĞİ

KO-MEK, üniversite öğrencilerine özel destekler de sağlıyor. Yabancı dil kursları kapsamında üniversite öğrencileri, derslerine katkı sağlayacak dil eğitimi alarak akademik başarılarını artırabiliyor. Böylece öğrenciler hem kurslar sayesinde yabancı dil sınavlarına hazırlanabiliyor hem de uluslararası programlara katılma şansı yakalayabiliyor. Bu durumda yabancı dil becerilerini geliştirerek iş dünyasında rekabet avantajı kazanan kursiyerler, uluslararası şirketlerde, çağrı merkezlerinde, turizm ve hizmet sektöründe iş bulma fırsatı buluyor. Ayrıca mesleki ve akademik projelerde yabancı dil bilgisi sayesinde kariyerlerini güçlendirebiliyor.

TEORİ VE PRATİĞİN UYUMLU EĞİTİMİ

KO-MEK kursları yalnızca dil bilgisi vermekle kalmıyor, uygulamalı konuşma, dinleme ve yazma atölyeleriyle katılımcılar dil becerilerini pekiştiriyor. Kursiyerler, interaktif dersler ve grup çalışmalarıyla gerçek yaşam senaryolarında pratik yapma imkânı buluyor.

GENÇLERE YENİ UFUKLAR

Yabancı dil kursları, özellikle gençler için iş ve eğitim fırsatlarını artırıyor. Kursiyerler, öğrendikleri yabancı dili hem iş hayatında hem de akademik çalışmalarında kullanabiliyor, böylece sosyal ve ekonomik anlamda güçleniyor.

KOCAELİ’NİN İNSAN KAYNAĞINA KATKI

KO-MEK yabancı dil kursları, bireylere mesleki ve akademik destek sağlarken, Kocaeli’nin nitelikli insan kaynağının gelişimine de katkıda bulunuyor. Eğitimli ve yabancı dil bilen bireyler, şehirdeki ekonomik ve kültürel gelişime değer katıyor. KO-MEK yabancı dil kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler, online başvurularını www.komek.org adresinden gerçekleştirebilir.





(Emre KAHRAMAN)