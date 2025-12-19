banner1217
KÜLTÜR VE SANAT:
Yerli Malı Haftası, Kocaeli Yerel Kültür Müzesi’nde kutlandı Kocaeli’nin yerel lezzetleri tanıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu iş birliğinde faaliyet gösteren Kocaeli Yerel Kültür Müzesi; Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öğrencilere Kocaeli’nin yerel lezzetleri tanıtılarak, tutumlu olmanın, üretmenin ve yatırım bilincinin önemi anlatıldı.

19 Aralık 2025 Cuma 09:44

 KÜLTÜR MÜZESİ’NDE YERLİ MALI

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası’na ev sahipliği yaparak, yerel kültürün önemini vurgulayan özel bir etkinliğe imza attı. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında ilköğretim okullarından gelen öğrenciler ağırlandı. Kocaeli Fatihi Akçakoca Gazi sunumuyla başlayan müze turunda, yerli ürünler tanıtılarak tutumlu olmanın, üretmenin ve yatırım bilincinin önemi anlatıldı.

 

KOCAELİ FATİHİ AKÇAKOCA GAZİ ANILDI
Büyükşehir Belediyesi, “Yerli Malı Haftası” kapsamında müzeyi ziyaret eden öğrencilere kültür yayınlarından “Söğütten Babadağ’a Akçakoca’nın İzinde” kitabını hediye etti. Etkinlikte Kocaeli’nin fatihi Akçakoca Gazi tanıtılırken, çocuklarda tarih bilinci ve merak uyandırmak amacıyla “Akçakoca-Rüzgârla Konuşan Çocuk” masal kitabından okumalar yapıldı. “Akçaoğlan ve Sihirli Heybesi” masalı, maniler, bilmeceler ve topaç çevirme gibi geleneksel oyunlarla öğrenciler keyifli bir tarih yolculuğu yaşadı.

 

SAMANLI ZEYTİNİ KURMA ATÖLYESİ
Yerli Malı Haftası’na özel olarak düzenlenen “Karamürsel Samanlı Zeytini Kurma Atölyesi” ile öğrenciler kış hazırlığı yaptı. Karamürsel mutfak kültürünün önemli bir parçası olan ve ince kabuğu, küçük çekirdeği ve etli kısmı fazla olmasıyla dikkat çeken zeytin bu atölyeyle hem tanıtıldı hem de bolca tadıldı.

 

TAŞ DEĞİRMEN ATÖLYESİ DÜZENLENDİ

Müzenin ilgi gören atölyelerinden biri olan “Taş Değirmen Atölyesi’nde” Kocaeli topraklarında yetişen Sarı Buğday, Yaz Buğdayı, Gobak Buğdayı, Kapılca Buğdağı ve çeşitli tohumlar öğrencilere anlatıldı. Buğdaylar taş değirmende öğütülerek geleneksel üretim süreci uygulamalı olarak gösterildi. Atölye kapsamında öğrencilere ata tohumunun önemi ve tohum çeşitliliği anlatılırken, üretmenin değerini vurgulamak amacıyla tohum ve öğütülmüş buğday hediye edildi.

 

KOCAELİ’NİN YEREL LEZZETLERİ TANITILDI
Yerli Malı Haftası’na özel hazırlanan tanıtım köşesinde Kocaeli’nin zengin yerel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri de yer aldı. Bu ürünler arasında “Kandıra Manda Yoğurdu”, “İzmit Simidi”, “Karamürsel Samanlı Zeytini”, “İzmit Pişmaniyesi”, “Kandıra Karpuzu”, “Kandıra Dartısı”, “Gebze Bayram Çöreği”, “Karamürsel Simit Dolması”, “Gölcük Nüzhetiye Bebeği”, “Karamürsel Sepeti”, “Hereke Halısı” ve “Değirmendere Fındığı” yer aldı. Ayrıca Türkiye genelinde coğrafi işaret tescili almış ürünler hakkında bilgilendirme yapılarak, ilköğretim öğrencileriyle birlikte renkli ve öğretici bir atmosfer oluşturuldu.

 

KOCAELİ’NİN KÜLTÜREL YOLCULUĞUNA DAVET
Kocaeli Yerel Kültür Müzesi; Manav Türklerinin Kocaeli’ye yerleşimi, yöresel ketenin tarihçesi ve motiflerin dili gibi temaların işlendiği dört ayrı bölümden oluşuyor. Kocaeli’nin kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçiler, pazartesi hariç haftanın altı günü 09.00-17.30 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebilir, detaylı bilgi için 0262 331 23 73 numaralı telefondan iletişime geçebilir.


(Erkan ERENLER)

