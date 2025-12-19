Çakmağı doldururken hem kendini hem de evi yaktı

Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi üzerinde oğlu Ferhat Gündağ ile birlikte yaşayan Hamide Gündağ (77) evde yalnız olduğu sırada çakmak gazı ile dolum yapmak istedi. Yaşanan parlama ile neye uğradığını şaşıran yaşlı kadının elleri, yüzü, bacakları ve vücudunun çeşitli yerleri yandı. Patlamanın ardından evde başlayan yangın mutfak tüpünün de patlamasıyla büyüdü.

Yoldan geçen polisler gördü, yardıma koştu

Yangının başladığı esnada yoldan geçen polis ekipleri hemen eve koşarak yangına müdahale etti. Mahallelilerin de yardım etmesiyle yaşlı kadın evden güçlükle çıkartıldı. Yaşlı kadına ilk müdahalesi ambulans içinde yapıldı, ardından başka bir ambulansla tedavisi yapılmak üzere Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri ise söndürme çalışması yaptı. Evin önemli bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA