banner1217
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İterek çaldıkları otomobile "kontak" ararken yakalandılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki otomobili çalan hırsızlar, çaldıkları aracı yürütebilmek için parça ararken yakayı ele verdi. Dilovası'nda bir yedek parçacıdan kontak alan şüpheliler, polisin dikkati sayesinde yakalandı.

İterek çaldıkları otomobile

19 Aralık 2025 Cuma 09:48

 Olay, Hacı Osman Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilinin yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, güvenlik kameralarını izleyince hayrete düştü. Otomobilinin çalındığını gören sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelilerin olay yerinden aracı çalıştırmadan götürdükleri tespit edildi. 
  Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu çalınan aracın izi bulundu. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin çaldıkları aracı çalıştırabilmek için çözüm aradığını belirledi. Bir yedek parça dükkanına giren şahısların, araç için "kontak" satın aldıkları sırada polis ekiplerinin dikkati, hırsızları ele verdi. Düzenlenen operasyonla B.K, S.U. ve E.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 
   
  2 kişi tutuklandı 
  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.D. ise serbest bırakıldı. 
  Bulunan otomobil sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bir süre aracın etrafında dolaştığı, daha sonra otomobili çalıştırmadan bölgeden uzaklaştırdıkları anlar yer alıyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cemevinde korku dolu anlar: Elektrik panosu patladı Cemevinde korku dolu anlar: Elektrik panosu patladı
Kocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı Kocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğalgaz...
Çakmağı doldururken hem kendini hem de evi yaktı Çakmağı doldururken hem kendini hem de evi yaktı
Kocaeli'de sahte ayakkabı operasyonu Kocaeli'de sahte ayakkabı operasyonu
Unutulan eşyalar Büyükşehir Zabıtası ile güvende Unutulan eşyalar Büyükşehir Zabıtası ile güvende
Kocaeli'de sahte ayakkabı operasyonu Kocaeli'de sahte ayakkabı operasyonu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Cemevinde korku dolu anlar: Elektrik panosu patladı
Kocaeli’de tören sırasında cemevinin önünde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın paniğe yol açtı....

Haberi Oku