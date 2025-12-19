Cemevinde korku dolu anlar: Elektrik panosu patladı

Kocaeli’de tören sırasında cemevinin önünde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Aralarında vali yardımcısı ve kaymakamın da bulunduğu davetliler cemevinden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Körfez ilçesinde programı sırasında cemevinin önünde bulunan elektrik panosundan alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden davetliler cemevini hızla boşaltarak dışarı çıktı. Yangına ilk müdahale yangın tüpleriyle yapılmasına rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Meydana gelen patlama ve parlamalar büyük korkuya neden olurken, patlamalar dakikalarca sürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, SEDAŞ ekipleri de bölgede onarım çalışması başlattı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, cemevinde yapılması planlanan tören güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Programda, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, CHP Körfez İlçe Başkanı Yaprak Fidancı, Körfez Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal ile çok sayıda davetlinin yer aldığı öğrenildi.

İHA