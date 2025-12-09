banner1216
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, toplumsal duyarlılığı sanatla buluşturdu

Kocaeli Büyükşehir, “Aile Yılı” temasıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Şehrin yoğun kullanılan güzergâhlarından biri olan Alikahya Stadyum yolu üzerindeki köprü altı duvarları grafiti çalışmaları sonucunda aile temasıyla renklendirildi.

Büyükşehir, toplumsal duyarlılığı sanatla buluşturdu

09 Aralık 2025 Salı 11:23

 MUTLU KADIN, GÜÇLÜ AİLE

2025’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında birçok çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi de aile temasıyla kentin önemli noktalarını grafiti çalışmaları ile renklendiriyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, aile kavramına dikkat çekmek, kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir toplumsal duruş sergilemek ve farkındalık oluşturmak için önemli bir çalışma başlattı. Kent estetiğine de katkı sağlayacak grafiti çalışmaları kapsamında toplumsal bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

 

TOPLUMSAL MESAJLARI GÜÇLENDİREN RENKLER

Sanatsal müdahalede turuncu, kırmızı ve mavi renkler ağırlıklı olarak kullanıldı. Turuncu, dünya genelinde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma” temasının simge rengi olurken, mavi ton ise huzur, güven ve iyileşmeyi temsil ediyor. Böylece aile içi barış, huzur ve bütünlüğü simgeleyen renkler, çalışmanın ana temasını güçlendirdi. Kullanılan renklerin etkileyici uyumu, hem görsel odak oluştururken hem de mesajın daha net algılanmasına katkı sağladı. Bu renk uyumu, görsel olarak dikkat çekici bir alan oluştururken, verilen sosyal mesajların toplum tarafından daha kolay fark edilmesini sağladı.


 

GRAFİTİ İLE DESTEKLENEN SOSYAL FARKINDALIK

Yapılan çalışma, yalnızca bir duvar boyama etkinliği olmanın ötesine geçerek güçlü bir sosyal farkındalık projesi olarak konumlandı. Duvar üzerinde; dayanışmayı, eşitliği ve kadının toplumdaki yerini vurgulayan figürler, sözler ve sembollere yer verildi. Aynı zamanda aile bağlarının güçlendirilmesi, birlikte yaşam kültürü, saygı ve dayanışma gibi temalar da duvara yansıtılacak. Mesajların, güzergâhtan geçen her yaştan vatandaş tarafından görülerek farkındalık oluşturması amaçlandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırovalı çocuklar, hafta sonunu tiyatroyla dolu geçirdi Çayırovalı çocuklar, hafta sonunu tiyatroyla dolu...
GEBZE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DOLU DOLU HAFTA SONU PROGRAMLARI GEBZE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DOLU DOLU HAFTA SONU...
Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan iki özel oyun Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan iki özel oyun
Gebze Gazetesi 41 Yaşında: 41 Kere Maşallah! Gebze Gazetesi 41 Yaşında: 41 Kere Maşallah!
Düğün, kına, kıyafet, davet... Ne ararsan bu fuarda; Evlilik Fuarı'nda gelinlik defilesi büyüledi Düğün, kına, kıyafet, davet... Ne ararsan bu...
Büyükşehir’den çocuklara bisiklet ve güvenli ulaşım farkındalığı; “İki Teker Bir Rüya” yola çıktı Büyükşehir’den çocuklara bisiklet ve güvenli...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırovalı çocuklar, hafta sonunu tiyatroyla...
Çayırova Belediyesi Aralık Ayı Kültür-Sanat Takvimi kapsamında, Çayırovalı çocuklar bu hafta sonunu...

Haberi Oku