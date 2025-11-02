Değirmendere sahiline yeni yaya geçiş köprüsü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli, konforlu ve estetik bir şekilde sahil ulaşımını sağlaması amacıyla Değirmendere sahiline yeni bir yaya geçiş köprüsü kazandırdı.

BÜYÜKŞEHİR’DE DURMAK YOK

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, köprünün çelik konstrüksiyon imalatı Metal İşlem Atölyesi’nde tamamlandı. Daldırma galvanizli NPI ve kutu profiller kullanılarak imal edilen çelik yapı, alana sevk edilerek montajı gerçekleştirildi.

YAYA GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK

Köprü zemininde, deniz suyuna ve yüzey aşınmasına karşı yüksek dayanım gösteren kompozit deck malzemesi tercih edildi. Bu sayede köprü, uzun ömürlü ve bakım gereksinimi düşük bir yapıya kavuşturuldu. Yapının genel montajı tamamlanırken, korkuluk ve deck montajı da başarıyla gerçekleştirildi. Yeni yaya geçiş köprüsü, Değirmendere sahilinde hem yaya güvenliğini artıracak hem de sahil estetiğine modern bir görünüm kazandıracak.



(Ömer İLGEÇ)