KOGACE üyelerine “İHA-1 Ticari Pilot” eğitimi verildi

TEKNİK BİLGİLER DETAYLI ANLATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Ustam Projesi” kapsamında hayata geçirilen İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirildi. Gazetecilerin ilgi gösterdiği eğitimde, teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamalar da yer aldı. Eğitimin teorik kısmında insansız hava araçları (İHA) ve drone teknolojisi hakkında katılımcılara teknik bilgiler aktarıldı. Eğitimde İHA ve drone arasındaki farklar droneların Wi-Fi teknolojisiyle çalıştığı, uzaktan kumanda ile kontrol edilebildiği ve belirli bir mesafeden çekim yapabilen insansız hava araçları olduğu vurgulandı.

HUKUKİ SORUMLULUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Eğitimin devamında “Hava Hukuku ve Sorumlulukları” başlığı altında uçuş izinleri, cihaz kayıt işlemleri ve drone kullanma yetkisi gibi konular ele alındı. Drone kullanım izni alan kişilerin, NOTAM haritasını okuyup kullanabilme becerisine sahip olması gerektiği belirtildi. Ayrıca izinsiz ve ehliyetsiz drone uçuşlarının, hapis cezası veya idari para cezası gibi hukuki yaptırımlara yol açabileceği konusunda kursiyerler bilgilendirildi.

12 ANA BAŞLIKTA 36 SAAT EĞİTİM VERİLDİ

USTAM projesi kapsamında düzenlenen eğitim; “Hava Aracı Uçuş Prensipleri”, “Sabit ve Döner Kanatlar”, “Motor Özellikleri”, “Temel Kanunlar ve Tanımlar”, “Kanat ve Pervane Profilleri”, “Cihazlarda Kullanılan Yüklerin Uçuşa Etkisi”, “Ağırlık Merkezi, Meteoroloji Seyrüsefer ve Operasyon” gibi 12 ana başlık çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu teknik eğitimler bakım ve onarım dersi ile sona erdi.

GÜVENLİ DRONE UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİLER

36 saatlik eğitimin sonunda Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde teorik sınav yapıldı. Ardından uygulamalı sınav gerçekleştirildi. Kursiyerler, öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökerek güvenli bir şekilde drone uçuşları gerçekleştirdi.

İHA-1 TİCARİ PİLOT EHLİYETİ İLE ÇALIŞMA ALANLARI

Bu eğitim ve sertifikayı alan kişiler, İHA-1 Ticari Pilot ehliyetini havacılık ve uzay sektörü gibi çeşitli alanlar olmak üzere; hava fotoğrafçılığı, haritalama ve izleme, tarım alanında bitki sağlığı izleme, hasat verimliliği analizi ve tarım ilaçlama, televizyon programları, reklam çekimleri, sinema filmleri ve diğer medya üretimlerinde etkin olarak kullanılabiliyor. Bunun yanında inşaat projelerinde ilerleme takibi, yapım denetimi ve alan analizi, sınır güvenliği, olay yeri analizi ve afet yönetimi, jeolojik araştırmalar veya denizcilik araştırmaları gibi kritik alanlarda etkin şekilde kullanılan İHA’lar ayrıca çeşitli araştırma ve geliştirme projelerinde de tercih ediliyor. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler bu alanlarda yetkinlik kazandı.



(Erkan ERENLER)