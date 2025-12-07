2 araç çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İzmit Kandıra Yolu'nda seyir halinde olan sürücü, 34 MSP 902 plakalı panelvan ile sağa dönüş yapmak isterken, arkasında seyir halinde olan 34 DKL 757 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 araçta savrulurken sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA