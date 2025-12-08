Otobüsün altında sürüklenen kadından acı haber

Kaza, 8 Kasım'da Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 HO 1716 plakalı özel halk otobüsü, Fatoş Gün'e (42) çarparak yaklaşık 5 metre sürükledi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gün, daha sonra sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan kadından bir ay sonra acı haber geldi. Gün, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve biri otizmli iki çocuk annesi Fatoş Gün'ün cenazesi bugün Derince Çınarlı Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İHA