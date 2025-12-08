banner1216
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otobüsün altında sürüklenen kadından acı haber

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otobüsün çarpması neticesinde aracın altında 5 metre sürüklenen Fatoş Gün, bir aylık yaşam mücadelesi kaybetti.

Otobüsün altında sürüklenen kadından acı haber

08 Aralık 2025 Pazartesi 16:31

  Kaza, 8 Kasım'da Çınarlı Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 HO 1716 plakalı özel halk otobüsü, Fatoş Gün'e (42) çarparak yaklaşık 5 metre sürükledi. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gün, daha sonra sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan kadından bir ay sonra acı haber geldi. Gün, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
 Evli ve biri otizmli iki çocuk annesi Fatoş Gün'ün cenazesi bugün Derince Çınarlı Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yağışlı havada bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Yağışlı havada bariyere çarpan motosikletin sürücüsü...
Kocaeli'de dev operasyon: Asfalt silindirinde 102 kilo metamfetamin bulundu Kocaeli'de dev operasyon: Asfalt silindirinde 102...
2 araç çarpıştı: 2 yaralı 2 araç çarpıştı: 2 yaralı
Oğlu öldürülen acılı baba: Oğlu öldürülen acılı baba: "Babalığımı aldılar...
Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 kilo 287 gram bonzai ele...

Haberi Oku