ÇESK u-16 Futbol Takımı şampiyon oldu

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü u-16 Futbol Takımı, bu sezon mücadele ettiği u-16 Ligi K Grubu’nu 12 maçta aldığı 33 puanla şampiyon olarak tamamladı.

28 Kasım 2025 Cuma 09:15

 Spor Kenti Çayırova’nın sporcu gençleri, her dalda adlarından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyorlar. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin atılımlarıyla, spor kenti kimliği kazanan Çayırova’ya hemen her dalda başarı getiren Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nun sporcuları, son olarak futbolda da şampiyonluğa ulaştı. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü u-16 Futbol Takımı, bu sezon mücadele ettiği u-16 Ligi K Grubu’nda 12 maçta 33 puan toplayarak sezonu zirvede tamamladı ve şampiyonluk apoletini taktı.

 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI İÇİN PLAY-OFF

Dün ligin son maçına çıkan ÇESK u-16 Futbol Takım aldığı sonucun ardından K Grubu’nu zirvede tamamlayarak, Türkiye Şampiyonası oynamak için Play-Off oynamaya hak kazandı. Genç futbolcuları Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kandemir ve birim müdürleri de yalnız bırakmadı. Maç sonu sporcular, antrenörler ve veliler, şampiyonluğu doyasıya kutlarken, konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

 

“BİZİM ÇOCUKLAR ŞAMPİYON”

“Bizim çocuklar şampiyonÇayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U16 Futbol Takımımız, mücadele ettiği U16 Ligi K Grubu'nu 12 maçta 33 puan alarak zirvede bitirdi. Bu sonuçların ardından, ÇESK U16 Futbol Takımımız, Türkiye Şampiyonası'nda boy göstermek için Play-Off oynamaya hak kazandı. Çayırova Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Kandemir ve Özel Kalem Müdürümüz Aydın Turan, emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı maç sonunda tebrik etti.”


(Erkan ERENLER)

