Büyükşehir’den Santral Rampası’na yenilikçi dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in sık kullanılan Santral Rampası’nın iniş bölümünde gerçekleştirdiği üstyapı yenileme çalışmasıyla yol güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Eğimi ve yoğun araç trafiği nedeniyle kritik bir güzergâh olan bölgede yapılan uygulama, yol güvenliğine modern ve yenilikçi bir yaklaşım sundu.

28 Kasım 2025 Cuma 09:30

 FREN MESAFESİNİ İYİLEŞTİREN YENİ ASFALT

Çalışma kapsamında rampadaki eski asfalt tabakası kısa sürede kaldırıldı. Yerine ise laboratuvar analizleriyle performansı kanıtlanmış, cüruf katkılı özel bir asfalt türü serildi. Bu asfalt, dayanıklılığı ve yol tutuş özelliğiyle öne çıkıyor. Cüruf katkılı asfaltın en önemli özelliği, fren mesafesini kısaltarak araçların daha güvenli durmasını sağlaması. Bu sayede özellikle yağışlı havalarda kayma riski azalıyor ve sürücülere daha kontrollü bir yol yüzeyi sunuluyor.

 

150 METRELİK PİLOT UYGULAMA YAPILDI

Yeni asfalt türü, Santral Rampası’nın son 150 metrelik bölümünde Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nın pilot uygulaması olarak hayata geçirildi. Bu çalışma, ileride benzer eğimli ve yoğun trafik alanlarında yapılacak yenilemeler için örnek teşkil edecek bir uygulama niteliği taşıyor.

 

ÇALIŞMALAR HIZLA TAMAMLANDI

Uygulamanın ardından yol çizgileri yenilendi ve güzergâh kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldı. Böylece hem sürücüler için güvenli bir yol yüzeyi sağlandı hem de bölgenin trafik akışı hızlıca normale döndü.


(Erkan ERENLER)

