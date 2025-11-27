ASAYİŞ:
Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak kurtuldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alacağını tahsil edemediğini iddia eden şüpheli, önce kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çekti ardından 30 işçinin kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe verdi. 4 işçinin dumandan etkilendiği yangında, binada mahsur kalan işçilerin birbirine bağladıkları çarşaflarla pencerelerden aşağı inerek kurtuldukları anlar kameraya yansıdı.

27 Kasım 2025 Perşembe 09:44

 Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak üzerindeki 3 katlı pansiyon olarak kullanılan binada meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki firmalara inşaat ve taşıma gibi işlerde personel sağlayan aracı firmada çalışan R.Ö., alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle sinir krizi geçirdi. Kendisine müdahale etmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çeken R.Ö., kendisinin de kaldığı binanın giriş katındaki daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtı. 
  İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  
  Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. 
  Öte yandan, işçilerin binadan kendi imkanlarıyla tahliye olduğu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, üst katlarda bulunan bazı işçilerin birbirine bağladıkları çarşafları pencereden sarkıtarak aşağı indikleri anlar yer aldı. 


