Öğretmenler Günü Darıca’da Eğlenceyle Birleşti

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK ÖĞRETMENLERİN BOWLİNG HEYECANINA ORTAK OLDU

Öğretmenler Günü Darıca'da Eğlenceyle Birleşti

20 Kasım 2025 Perşembe 12:20

 Darıca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçedeki öğretmenleri bowling turnuvasında bir araya getirerek keyifli bir kutlamaya imza attı. Öğretmenlerin bowling heyecanına ortak olan Başkan Muzaffer Bıyık, “Geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimize minnettarız” diyerek öğretmenler gününü kutladı.

Darıca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler için keyifli bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın katılımıyla gerçekleştirilen Bowling Turnuvası, öğretmenlerin yoğun ilgisiyle renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Öğretmenlerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, turnuvada öğretmenlerle birlikte bowling oynayarak heyecana ortak oldu. Etkinlik boyunca samimi ve neşeli bir atmosfer oluşurken, öğretmenler hem stres attı hem de meslektaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

ÖĞRETMENLERİMİZE MİNNETTARIZ

Başkan Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada, öğretmenlerin toplum için kritik bir role sahip olduğunu vurgulayarak “Emekleriyle geleceğimizi şekillendiren tüm eğitim neferlerimize teşekkür ediyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum. Öğretmenlerimiz için ne yapsak az. Onlarla bir arada olmak ve bugünlerine renk katmak bizler için büyük mutluluk” diye konuştu. Darıca Belediyesi’nin düzenlediği bu özel etkinlik, öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Öğretmenler Günü kutlamaları ilçede sıcak ve anlamlı bir atmosferde devam etti.


(Emre KAHRAMAN)

