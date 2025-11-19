Böcek Ailesinin Zehirlenme Şüphesiyle Ölümü Raporla Açıklandı

İstanbul Fatih’te konakladıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden Kadir Muhammet, Masal, anne Çiğdem ve baba Servet Böcek yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu’nun ön raporuna göre, aile fertlerinin zehirlenmesinde öncelikli bulgunun oteldeki kimyasal madde kaynaklı olduğu bildirildi.





Otelin 201 numaralı odasında havalandırma sisteminin bulunmadığını ve otel ilaçlamasında kullanılan kimyasal maddelerin inceleneceğini ortaya koydu. Çocukların otopsilerinde mide duvarında kanama ve kızarıklık, anne ve babada ise midede kanama ve ince bağırsakta kanlı içerik tespit edildi. Gıda zehirlenmesi olasılığı ise düşük bulundu.





Kesin ölüm nedenleri yapılacak toksikolojik ve gıda analizlerinin ardından belirlenecek. Ailenin kaldığı otelde yaşanan iki yeni zehirlenme vakası sonrası polis ekipleri otelde inceleme başlattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından otel mühürlendi ve müşteriler tahliye edildi.





Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Şüpheliler arasında otel görevlileri, ilaçlama yapan kişi ve restoran-kafe işletmecileri bulunuyor. Bunlardan 4’ü adliyeye sevk edilirken, 7 kişinin işlemleri devam ediyor.

Adli Tıp Kurumu’nun toksikolojik raporu ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmelerden alınan gıda numunelerinin sonuçlarının bugün çıkması bekleniyor.

