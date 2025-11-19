banner1212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Böcek Ailesinin Zehirlenme Şüphesiyle Ölümü Raporla Açıklandı

İSTANBUL – GEBZE GAZETESİ İstanbul Fatih’te otelde kalan 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporuna ulaşıldı; ön raporda otel ortamından kaynaklı kimyasal zehirlenme olasılığı üzerinde duruldu.

Böcek Ailesinin Zehirlenme Şüphesiyle Ölümü Raporla Açıklandı

19 Kasım 2025 Çarşamba 01:39

İstanbul Fatih’te konakladıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden Kadir Muhammet, Masal, anne Çiğdem ve baba Servet Böcek yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu’nun ön raporuna göre, aile fertlerinin zehirlenmesinde öncelikli bulgunun oteldeki kimyasal madde kaynaklı olduğu bildirildi.


Otelin 201 numaralı odasında havalandırma sisteminin bulunmadığını ve otel ilaçlamasında kullanılan kimyasal maddelerin inceleneceğini ortaya koydu. Çocukların otopsilerinde mide duvarında kanama ve kızarıklık, anne ve babada ise midede kanama ve ince bağırsakta kanlı içerik tespit edildi. Gıda zehirlenmesi olasılığı ise düşük bulundu.

Kesin ölüm nedenleri yapılacak toksikolojik ve gıda analizlerinin ardından belirlenecek. Ailenin kaldığı otelde yaşanan iki yeni zehirlenme vakası sonrası polis ekipleri otelde inceleme başlattı, çalışmaların tamamlanmasının ardından otel mühürlendi ve müşteriler tahliye edildi.


Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Şüpheliler arasında otel görevlileri, ilaçlama yapan kişi ve restoran-kafe işletmecileri bulunuyor. Bunlardan 4’ü adliyeye sevk edilirken, 7 kişinin işlemleri devam ediyor.

Adli Tıp Kurumu’nun toksikolojik raporu ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmelerden alınan gıda numunelerinin sonuçlarının bugün çıkması bekleniyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de G3 Forum Girişimcilik Zirvesi Yoğun Katılımla Gerçekleşti Kocaeli’de G3 Forum Girişimcilik Zirvesi Yoğun...
C-130 Kazasında Şehit Olan 20 Kahraman Askerimiz Memleketlerine Uğurlandı C-130 Kazasında Şehit Olan 20 Kahraman Askerimiz...
ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı
Türk Hava Kuvvetleri’ne Ait C-130 Kargo Uçağı Gürcistan’da Düştü: 20 Askerimiz Şehit Oldu Türk Hava Kuvvetleri’ne Ait C-130 Kargo Uçağı...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Üniversitesi Bilimpark’ın Açılışını Gerçekleştirdi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli...
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Atatürk’ü Kırgızistan’da Andı Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Atatürk’ü...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’de G3 Forum Girişimcilik Zirvesi Yoğun...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Zeka Çağında Üretimin Ekonomisi temasıyla düzenlenen G3 Forum Girişimcilik...

Haberi Oku