Tarihi Namazgah Güreşlerinde Derece Alan Tüm İsimler

Kıran kırana mücadelelere sahne

olan organizasyon, hem er meydanındaki rekabeti hem de yoğun katılımıyla Kandıra'nın unutulmaya yüz tutan güreş geleneğini yeniden canlandırdı.

YILLAR SONRA YENİDEN HAYAT BULDU

İki yıldır yeniden düzenlenmeye başlanan Tarihi Namazgâh Yağlı Güreşleri, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez'in öncülüğü ve

organizasyona verdiği destekle ilçenin en önemli kültürel etkinliklerinden biri haline geldi. Vatandaşlar, yıllar sonra yeniden hayat bulan tarihi güreşlerin Kandıra'ya eski heyecanını kazandırdığını ifade etti. Türkiye'nin önde gelen

başpehlivanlarının er meydanına çıktığı organizasyonda gün boyu nefes kesen

müsabakalar yaşandı. Tribünleri dolduran güreşseverler, başpehlivanların ortaya

koyduğu mücadeleyi büyük ilgi ve alkışlarla takip etti.

AĞA BAŞARAN TAM NOT ALDI

Organizasyonun Güreş Ağası Erhan Başaran da

misafirperverliğiyle takdir topladı. Güreşlerin kusursuz şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun çaba gösteren Başaran, organizasyon boyunca

sporcular ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek katılımcıları en iyi şekilde ağırladı. Müsabakaların ardından farklı boylarda dereceye giren pehlivanlar ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Vatandaşlar ise Tarihi Namazgâh

Yağlı Güreşleri'nin her yıl düzenlenerek daha da büyümesini ve Kandıra'nın önemli bir spor ve kültür markası haline gelmesini istediklerini dile getirdi.

BÜYÜK ÇEKİŞMELER YAŞANDI

Günün en çok beklenen başpehlivanlık finalinde ise Kocaeli'nin yetiştirdiği başarılı isimlerden Seçkin Duman ile Feyzullah Aktürk

karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasında rakibini

etkili bir performansla mağlup eden Seçkin Duman, altın kemerin sahibi oldu. Kocaeli'nin

son yıllarda güreşte yetiştirdiği önemli sporculardan biri olarak gösterilen

Seçkin Duman'ın şampiyonluğu, tribünlerde büyük sevinçle karşılanırken, Tarihi Namazgâh Yağlı Güreşleri hem organizasyon kalitesi hem de gördüğü yoğun ilgiyle katılımcılardan tam not aldı.

İŞTE DERECE ALAN

GÜREŞÇİLERİN TAM LİSTESİ

Minik Bir Boyu

1. Talha Ergal (Kocaeli)

2. İlyas Erdem (İstanbul)

3. Hamza Ay (Kocaeli)

4. Ali Ensar Şenoğlu (Kocaeli)

Minik İki Boyu

1. Kuzey Pınarcı (İstanbul)

2. Ege Çağlar Çimen (İstanbul)

3. Poyraz Kozer (Kırklareli)

4. İsmet Şimşek (Sakarya)

Teşvik Bir Boyu

1. Pars Polat (İstanbul)

2. Atakan Mehmet Karakuş (İstanbul)

3. Ali Özmutlu (İstanbul)

4. Hamza Hatipoğlu (Sakarya)

Teşvik İki Boyu

1. Siyel Kadiri (Yalova)

2. Talha İnan (İstanbul)

3. Muhammed Topal (İstanbul)

4. Emir Karaduman (Kocaeli)

Tozkoparan Boyu

1. Yusuf Tosuncuk (İstanbul)

2. Ahmet Eymen Sönmez (İstanbul)

3. Hikmet Emre İnan (İstanbul)

4. Abdulbaki Temelci (Yalova)

Ayak Boyu

1. Salih Yıldız (Kocaeli)

2. Mustafa Yanmaz (Yalova)

3. Arda Coşkun (Zonguldak)

4. Kerem Çetin (İstanbul)

Deste Küçük Boyu

1. Khabib Nabiev (Kocaeli)

2. Muhammet Özer (Kocaeli)

3. Eren Karaten (Kocaeli)

4. Emre Altun (Kocaeli)

Deste Orta Boyu

1. Kerem Uygun (Kocaeli)

2. Berkay Gürbüz (İstanbul)

3. Burak Serinkan (Kocaeli)

4. Mustafa Berk Alkan (İstanbul)

Deste Büyük Boyu

1. Ferhat Duman (İstanbul)

2. Barış Kemal Yiğit (Ankara)

3. Enes Portakal (Kocaeli)

4. Erman Berat Altıntaş (Sakarya)

Küçük Orta Küçük Boyu

1. Yasin Sevim (Kocaeli)

2. Hakan Temel (Balıkesir)

3. Ali Efe Sönmezgil (Yalova)

4. Efkan Özmetin (Sakarya)

Küçük Orta Büyük Boyu

1. Muhammed Enes Kösemusul (Sakarya)

2. Mustafa Naz (Antalya)

3. Güven Can Türkoğlu (Yalova)

4. Oğuzhan Ünal (Kocaeli)

Büyük Orta Boyu

1. Abdulvasi Balta (Kocaeli)

2. Ahmet Faruk Uğuz (Zonguldak)

3. Murat Gonca (İstanbul)

4. Hüseyin Coşkun (Antalya)

Başaltı Boyu

1. Erdal Duman (Kocaeli)

2. Emre Duman (Kocaeli)

3. Burak Kaya (Yalova)

4. Samet Ocak (Antalya)

Baş Boyu

1. Seçkin Duman (Kocaeli)

2. Feyzullah Aktürk (Ankara)

3. Mustafa Taş (Antalya)

4. Erkan Taş (Antalya)