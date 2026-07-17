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Tarihi Namazgah Güreşlerinde Derece Alan Tüm İsimler

15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına düzenlenen Tarihi Namazgâh Yağlı Güreşleri, binlerce güreşseverin katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirild

Tarihi Namazgah Güreşlerinde Derece Alan Tüm İsimler

17 Temmuz 2026 Cuma 12:10

Kıran kırana mücadelelere sahne
olan organizasyon, hem er meydanındaki rekabeti hem de yoğun katılımıyla Kandıra'nın unutulmaya yüz tutan güreş geleneğini yeniden canlandırdı.

YILLAR SONRA YENİDEN HAYAT BULDU
İki yıldır yeniden düzenlenmeye başlanan Tarihi Namazgâh Yağlı Güreşleri, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez'in öncülüğü ve
organizasyona verdiği destekle ilçenin en önemli kültürel etkinliklerinden biri haline geldi. Vatandaşlar, yıllar sonra yeniden hayat bulan tarihi güreşlerin Kandıra'ya eski heyecanını kazandırdığını ifade etti. Türkiye'nin önde gelen
başpehlivanlarının er meydanına çıktığı organizasyonda gün boyu nefes kesen
müsabakalar yaşandı. Tribünleri dolduran güreşseverler, başpehlivanların ortaya
koyduğu mücadeleyi büyük ilgi ve alkışlarla takip etti.

AĞA BAŞARAN TAM NOT ALDI
Organizasyonun Güreş Ağası Erhan Başaran da
misafirperverliğiyle takdir topladı. Güreşlerin kusursuz şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun çaba gösteren Başaran, organizasyon boyunca
sporcular ve vatandaşlarla yakından ilgilenerek katılımcıları en iyi şekilde ağırladı. Müsabakaların ardından farklı boylarda dereceye giren pehlivanlar ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Vatandaşlar ise Tarihi Namazgâh
Yağlı Güreşleri'nin her yıl düzenlenerek daha da büyümesini ve Kandıra'nın önemli bir spor ve kültür markası haline gelmesini istediklerini dile getirdi.

BÜYÜK ÇEKİŞMELER YAŞANDI
Günün en çok beklenen başpehlivanlık finalinde ise Kocaeli'nin yetiştirdiği başarılı isimlerden Seçkin Duman ile Feyzullah Aktürk
karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasında rakibini
etkili bir performansla mağlup eden Seçkin Duman, altın kemerin sahibi oldu. Kocaeli'nin
son yıllarda güreşte yetiştirdiği önemli sporculardan biri olarak gösterilen
Seçkin Duman'ın şampiyonluğu, tribünlerde büyük sevinçle karşılanırken, Tarihi Namazgâh Yağlı Güreşleri hem organizasyon kalitesi hem de gördüğü yoğun ilgiyle katılımcılardan tam not aldı.

İŞTE DERECE ALAN
GÜREŞÇİLERİN TAM LİSTESİ
Minik Bir Boyu
1. Talha Ergal (Kocaeli)
2. İlyas Erdem (İstanbul)
3. Hamza Ay (Kocaeli)
4. Ali Ensar Şenoğlu (Kocaeli)
Minik İki Boyu
1. Kuzey Pınarcı (İstanbul)
2. Ege Çağlar Çimen (İstanbul)
3. Poyraz Kozer (Kırklareli)
4. İsmet Şimşek (Sakarya)
Teşvik Bir Boyu
1. Pars Polat (İstanbul)
2. Atakan Mehmet Karakuş (İstanbul)
3. Ali Özmutlu (İstanbul)
4. Hamza Hatipoğlu (Sakarya)
Teşvik İki Boyu
1. Siyel Kadiri (Yalova)
2. Talha İnan (İstanbul)
3. Muhammed Topal (İstanbul)
4. Emir Karaduman (Kocaeli)
Tozkoparan Boyu
1. Yusuf Tosuncuk (İstanbul)
2. Ahmet Eymen Sönmez (İstanbul)
3. Hikmet Emre İnan (İstanbul)
4. Abdulbaki Temelci (Yalova)
Ayak Boyu
1. Salih Yıldız (Kocaeli)
2. Mustafa Yanmaz (Yalova)
3. Arda Coşkun (Zonguldak)
4. Kerem Çetin (İstanbul)
Deste Küçük Boyu
1. Khabib Nabiev (Kocaeli)
2. Muhammet Özer (Kocaeli)
3. Eren Karaten (Kocaeli)
4. Emre Altun (Kocaeli)
Deste Orta Boyu
1. Kerem Uygun (Kocaeli)
2. Berkay Gürbüz (İstanbul)
3. Burak Serinkan (Kocaeli)
4. Mustafa Berk Alkan (İstanbul)
Deste Büyük Boyu
1. Ferhat Duman (İstanbul)
2. Barış Kemal Yiğit (Ankara)
3. Enes Portakal (Kocaeli)
4. Erman Berat Altıntaş (Sakarya)
Küçük Orta Küçük Boyu
1. Yasin Sevim (Kocaeli)
2. Hakan Temel (Balıkesir)
3. Ali Efe Sönmezgil (Yalova)
4. Efkan Özmetin (Sakarya)
Küçük Orta Büyük Boyu
1. Muhammed Enes Kösemusul (Sakarya)
2. Mustafa Naz (Antalya)
3. Güven Can Türkoğlu (Yalova)
4. Oğuzhan Ünal (Kocaeli)
Büyük Orta Boyu
1. Abdulvasi Balta (Kocaeli)
2. Ahmet Faruk Uğuz (Zonguldak)
3. Murat Gonca (İstanbul)
4. Hüseyin Coşkun (Antalya)
Başaltı Boyu
1. Erdal Duman (Kocaeli)
2. Emre Duman (Kocaeli)
3. Burak Kaya (Yalova)
4. Samet Ocak (Antalya)
Baş Boyu
1. Seçkin Duman (Kocaeli)
2. Feyzullah Aktürk (Ankara)
3. Mustafa Taş (Antalya)
4. Erkan Taş (Antalya)

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