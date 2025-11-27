"Okula gidiyorum" deyip ortadan kaybolan iki kafadar polisi alarma geçirdi: "Biraz kaçalım dedik"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Okula gidiyorum" diyerek evden çıkan ve ortadan kaybolan 13 ile 15 yaşlarındaki iki çocuk, polis ekipleri tarafından Kandıra'da bulundu. Çocuklar, "Biraz kaçalım dedik, bu kadar" savunmasını yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden B.T. (15) ve Y.G. (13) adlı arkadaşlar, dün sabah "Okula gidiyorum" diyerek evlerinden çıktı. Çocukların akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine aileler durumu okul yönetimi ve servis şoförlerine sordu. Çocukların okula gitmediğinin anlaşılması üzerine aileler polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda çocuklar bugün saat 14.30 sıralarında Kandıra ilçesine bağlı bir köyde bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar, işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Çocuklarına kavuşan aileler, polis merkezi önünde duygu dolu anlar yaşadı.

15 yaşındaki B.T., "Biraz kaçalım dedik ve sabah evden kaçtık, bu kadar" dedi.

Y.G.'nin annesi anne Kübra G. ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Çocuğum çok şükür bulundu, çok sevindim. İnşallah bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu.

"Bir daha aynı şeyler tekrarlanmasın, çok acı"

Çocukların Kandıra'nın bir köyünde bulunduğunu hatırlatan Kübra G., "Kafa dinlemeye gitmişler, öyle söylediler. Bir daha aynı şeyler tekrarlanmasın, çok acı" şeklinde konuştu.

"Sabah erkenden uyandı ve 'Okula gideceğim' dedi"

Kübra G., çocukların arandığı sırada kaybolma sürecine ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Çocuğum sabah erken uyandı ve 'Anne okula gideceğim' dedi. Ben de saatin erken olduğunu söyledim. 'Anne, geç kalmayayım okula gideyim' dedi. O gidiş oldu. Okul çıkış saatinde de servis onu beklemiş. Servise binmeyince onlar da telaşlandı. Dün akşam karakola gittik, ifade verdik. Çocukların bulunmasını istiyorum."

İHA