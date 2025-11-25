ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı

Kocaeli genelinde son 20 günde düzenlenen narkotik operasyonlarında 75 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna el konuldu.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı

25 Kasım 2025 Salı 09:45

 Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-24 Kasım tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 75 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 kilo 602 gram esrar, 1 kilo 953 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 59 gram skank, 26 gram eroin, 23 gram kokain, 321 adet sentetik ecza, 213 adet captagon, 45 kök kenevir bitkisi, 9 adet hassas terazi, 2 tabanca, 11 fişek ve 123 bin 765 TL ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 29’u hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 46 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 38’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Demir bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: Sürücü yaralandı Demir bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: Sürücü...
Kocaeli'de polise bıçakla direnen şüpheli silahla vurularak yakalandı Kocaeli'de polise bıçakla direnen şüpheli silahla...
Dilovası'nda tır ile işçi minibüsü çarpıştı: 9 yaralı Dilovası'nda tır ile işçi minibüsü çarpıştı:...
Kocaeli'de 32.7 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı Kocaeli'de 32.7 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
Facianın eşiğinden dönüldü: Tur otobüsü şarampole düştü Facianın eşiğinden dönüldü: Tur otobüsü şarampole...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Demir bariyerlere çarpan otomobil parçalandı:...
Kocaeli D-100 Karayolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptdığı kazada...

Haberi Oku