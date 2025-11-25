Kocaeli’de uyuşturucu operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı Kocaeli genelinde son 20 günde düzenlenen narkotik operasyonlarında 75 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna el konuldu.

25 Kasım 2025 Salı 09:45