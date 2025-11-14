Çiftçi, Kent Meydanı’nda incelemeler gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve tamamlanmasının ardından ilçeye kimlik kazandıracak Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İstinat duvarı imalatları, kuru havuz imalatları ve park imalatlarının tamamlandığı Kent Meydanı’nda, kafeterya alanında da iç mekan çalışmaları ve mekanik tesisat çalışmaları sona erdi. Cami içerisinde iç cephe duvar boyama kapsamında çalışmalar sona erdi. Cami dış cephe ve minarede de kaplama çalışmaları devam ediyor. Otopark ve cami fuaye alanında da imalatların sürdüğü kent meydanı şantiye alanını inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada yetkililerden bilgi aldı.

“TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ”

İmalat yapılan alanlardaki çalışmaları yerine gören Başkan Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Meydandayız, heyecanlıyız! Çayırovamıza yeni bir kimlik kazandıracak Kent Meydanı’ndaki çalışmaları yakından ve titizlikle takip ediyoruz” dedi. 25 bin metrekare alanda yer alacak ve büyük oranda yeşil alandan oluşacak Çayırova Kent Meydanı projesi kapsamında cami, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuz, amfi, kafeterya, fitness alanı, dinlenme ve çocuk oyun alanları da kazandırılmış olacak.





(Erkan ERENLER)