GÜNDEM:
Kocaeli’de G3 Forum Girişimcilik Zirvesi Yoğun Katılımla Gerçekleşti

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Zeka Çağında Üretimin Ekonomisi temasıyla düzenlenen G3 Forum Girişimcilik Zirvesi, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde geniş katılımla yapıldı; genç girişimcilere destek çağrısı yapıldı.

18 Kasım 2025 Salı 23:41

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Bankası'nın katkılarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve GEN Türkiye koordinasyonunda düzenlenen zirveye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayi ve ticaret odası başkanları, STK temsilcileri, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda girişimci katıldı.

Açılış konuşmalarında Kocaeli’nin sanayi, üretim ve inovasyon üssü olduğu vurgulanırken, genç girişimciler için fırsatların artırılması gerektiği belirtildi. GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Turgut Konukoğlu, gençlerin fikirlerini geliştirmeleri için şehirde sağlanan imkanlara dikkat çekti.

Program kapsamında Liderlik ve Yetkinlikler Nasıl Dönüşüyor?, Yapay Zekâ İş Yapış Biçimlerini Nasıl Dönüştürüyor?,  Yapay Zekâ Artık Düşünebiliyor. Ya Biz? ve  Yatırımlar Nereye Akıyor? başlıklı paneller gerçekleştirildi. Startup Huddle etkinliğiyle de erken aşama girişimciler fikirlerini sunup geri bildirim aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, genç girişimcilere seslenerek, Kocaeli sizin kuluçka ortamınız olsun. Start-up’lar için her türlü desteği seferber etmeye hazırız edi ve girişimcilerin hatalardan ders çıkararak risk almaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguladı.


Etkinlik, gençlerin fikirlerini geliştirmeleri ve yeni bağlantılar kurmaları için verimli bir şekilde sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

