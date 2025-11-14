İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’ya tam donanımlı meslek lisesi

Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda ilçede birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin müjdesini verdiği ve Çayırova’ya kazandırılan tam donanımlı yeni meslek lisesinin inşaatında gro beton serimi gerçekleştiriliyor.

Çayırova'ya tam donanımlı meslek lisesi

14 Kasım 2025 Cuma 09:28

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Mahallesi’nde tam donanımlı olarak inşa edilecek ve Çayırovalı gençlerin meslek sahibi olmasına imkan sunacak okul inşaatında incelemelerde bulundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleriyle, Doğa Madencilik Firması’nın sahibi Nevzat İnan’ın destekleriyle yaptırılacak yeni meslek lisesinin ilçeye kazandırılmasını sağlayan ve eğitime yapılan yatırımın, geleceğe dair en büyük adım olduğunun altını çizen Başkan Çiftçi, meslek lisesi inşaat şantiye alanında yetkililerden bilgi aldı. 24 derslik olarak inşa edilecek ve otomasyon atölyeleri, fiziki imkanlarıyla, Çayırovalı gençlerin diledikleri meslek alanında güzel bir eğitim almasına olanak sunacak.

 

“ÇAYIROVA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

Gro beton serimi yapılan şantiye alanında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Girişimlerimiz neticesinde, hayırsever vatandaşımızın katkılarıyla Çayırova’mıza meslek lisesi yapıyoruz. Bugün, temel altı gro beton imalatını gerçekleştiriyoruz. Bu noktada çocuklarımıza en güzel şekliyle meslek edindirme noktasında hizmet verecek olan bu eğitim kurumumuz Çayırova’mıza hayırlı olsun” dedi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi, Kent Meydanı’nda incelemeler gerçekleştirdi Çiftçi, Kent Meydanı’nda incelemeler gerçekleştirdi
Çayırova’da mevsimlik budama çalışmaları başladı Çayırova’da mevsimlik budama çalışmaları başladı
Dilovası Belediyesi Zabıtası'ndan Fiyat ve Tarih Kontrolüne Sıkı Takip Dilovası Belediyesi Zabıtası'ndan Fiyat ve Tarih...
Darıca’da anneler üretiyor, çocuklar eğlenerek öğreniyor Darıca’da anneler üretiyor, çocuklar eğlenerek...
Çayırova’da yol yenileme çalışmaları hızla sürüyor Çayırova’da yol yenileme çalışmaları hızla...
Çayırova’da iki park daha yenileniyor Çayırova’da iki park daha yenileniyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çiftçi, Kent Meydanı’nda incelemeler gerçekleştirdi
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı devam eden Çayırova Kent Meydanı’nda incelemeler...

Haberi Oku