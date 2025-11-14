Çayırova’ya tam donanımlı meslek lisesi

Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda ilçede birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin müjdesini verdiği ve Çayırova’ya kazandırılan tam donanımlı yeni meslek lisesinin inşaatında gro beton serimi gerçekleştiriliyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Mahallesi’nde tam donanımlı olarak inşa edilecek ve Çayırovalı gençlerin meslek sahibi olmasına imkan sunacak okul inşaatında incelemelerde bulundu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleriyle, Doğa Madencilik Firması’nın sahibi Nevzat İnan’ın destekleriyle yaptırılacak yeni meslek lisesinin ilçeye kazandırılmasını sağlayan ve eğitime yapılan yatırımın, geleceğe dair en büyük adım olduğunun altını çizen Başkan Çiftçi, meslek lisesi inşaat şantiye alanında yetkililerden bilgi aldı. 24 derslik olarak inşa edilecek ve otomasyon atölyeleri, fiziki imkanlarıyla, Çayırovalı gençlerin diledikleri meslek alanında güzel bir eğitim almasına olanak sunacak.

“ÇAYIROVA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

Gro beton serimi yapılan şantiye alanında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Girişimlerimiz neticesinde, hayırsever vatandaşımızın katkılarıyla Çayırova’mıza meslek lisesi yapıyoruz. Bugün, temel altı gro beton imalatını gerçekleştiriyoruz. Bu noktada çocuklarımıza en güzel şekliyle meslek edindirme noktasında hizmet verecek olan bu eğitim kurumumuz Çayırova’mıza hayırlı olsun” dedi.





(Erkan ERENLER)